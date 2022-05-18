Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 17 мая

Главные темы: Продажа «Челси» останавливается в последнюю минуту. Фото воина «Азова» на разрушенном заводе под лучом солнца. Швеция на пути в НАТО – Кремль обеспечил этот поворотный момент.

Великобритания

The Times размещаем на первой полосе фото воина «Азова», которое вечером было опубликовано в соцсетях. Где в лучах солнца стоит боец ​​в осажденном заводе Азовстал. И заголовок под фото: Вмешательством Путин делает работу полковника

The National также рассказывает о поездке госпожи Стерджен в США. Газета сообщает, что госпожа Стерджен обсудила будущее Великобритании с чиновниками в Вашингтоне и сказала им, что вступление в НАТО будет «жизненно важным» после голосования «за».

Борис посещает оружейную фабрику во время критического визита в Стормонт

Издание «i». Анонс интервью – мэр Мариуполя: «Путин убил здесь больше, чем Гитлер»

Financial Times. НАТО обострит отношения: Путин предостерегает северные страны.

Продажа «Челси» останавливается в последнюю минуту из-за столкновений правительства с Абрамовичем

Европа

Австрия. Газета «Der Standard» вышла с главным заголовком: Главы правительств Швеции Магдалена Андерссон (слева) и Финляндии Санна Марин (справа) имеют большинство в парламентах своих стран за вступление в НАТО. Из-за нападения России на Украину они хотят отказаться от нейтральной политики.

Колонка с заголовком: «Критика условий в доме беженцев для 200 украинок

Общежитие для украинских беженцев в Нойленгбасе вызывает множество дискуссий. Дом, управляемый «беспристрастной, патриотической» инициативой Soziales Österreich, в котором проживает 200 женщин с детьми, не имеет базового контракта на обслуживание с государством, который обязывал бы его соблюдать критерии качества.

По словам бывшего жильца дома, часть комнат находятся в плохом состоянии, а также после критики ходили разговоры о выселении. Владелец здания, один из основателей правой католической партии Die Christen, и советник отдела по делам беженцев Готтфрид Вальдхойсль (FPÖ) ссылаются на переговоры с государством

«NEUE»— «Швеция на пути в НАТО»

Швеция подает заявку на вступление в НАТО. Почти все партии в парламенте выразили свою поддержку заявке на членство

Издание «Salzburger Nachrichten» – Кремль обеспечит следующий поворотный момент

НАТО растет. Почему присоединение Финляндии и Швеции изменит баланс сил в Европе?

Владимир Путин желал нового порядка сохранности в Европе. Он получает это, но иначе, чем он мечтал. Вскоре после того, как на украинские города обрушились первые бомбы и ракеты, новый канцлер Германии Олаф Шольц объявил о поворотном моменте своей страны: Германия будет перевооружаться. Германия доставит оружие в зону боевых действий и поможет Украине.

Похваленная политика разрядки СДПГ, являющаяся частью ее идентичности, была разрушена агрессией Путина.

Всего через несколько недель наступает следующий поворотный момент. Финляндия и Швеция, скорее всего, вступят в НАТО. Североатлантический союз будет иметь скандинавское расширение. Две скандинавские страны выбрасывают неприсоединение к борту. Они порывают с любимыми национальными традициями. Решения в Хельсинки и Стокгольме – прямой результат воинственности России.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что российский кризис был «структурным, системным и затяжным». Другими словами, пока Путин находится у власти и преследует свои имперские фантазии, мира не будет. Его заверения Финляндии в том, что Россия не представляет угрозы, так же заслуживают доверия, как и его заверения в том, что Россия не нападает на мирных жителей Украины.

Расширение Североатлантического Севера изменяет баланс в Европе. Швеция и Финляндия обладают сильными современными вооруженными силами; навыки на воде, воздухе и земле великолепны. Защищать Прибалтику, территорию ЕС станет гораздо проще. Балтийское море становится морем НАТО. И в Арктике альянс будет энергичнее противодействовать стремлению России к власти.

Москва была вынуждена реагировать на эти события, чего она стремилась избежать любой ценой. Армии понадобятся годы, чтобы оправиться от потерь в Украине. Гонка вооружений с новым НАТО, которое сильнее на севере, таит в себе опасность повторения: Советский Союз, так оплакиваемый Путиным, потерпел крушение в военном противостоянии с Западом. Бывший агент, ставший диктатором, еще раз доказал, что неправильно оценивал ситуацию. Военную и политическую.

Бельгия. «POLITIKEN» — Анонс наверху: Путин снизил угрозы в адрес Швеции и Финляндии

Колонка справа: «Северный регион и НАТО»

Расширение не представляет угрозы для России.

Бывают дни и недели, когда тектонические плиты внезапно дергаются. Где мир резко меняется. То, что Швеция и Финляндия сейчас по пути в НАТО, такое событие. Это действительно историческое событие, которое коренным образом изменит Северный регион. Нужно вернуться во времена Кальмарской унии полтысячелетия назад, чтобы положить конец эпохе, когда скандинавские страны были объединены в военном отношении, чем сейчас.

Беззастенчивое и абсолютно ничем не спровоцированное вторжение России в Украину за несколько месяцев заставило две скандинавские страны сменить курс и отказаться от десятилетий – для Швеции даже веков – нейтралитета. Но его последствия выходят за рамки войны в Украине.

Для России решения Швеции и Финляндии – важна самоцель. Вместо того, чтобы ослабить Запад и усилить его могущество, война России против Украины объединила Запад более чем на десятилетия и испугала Швецию и Финляндию и бросила их в надежные объятия НАТО. То, что Дания и другие страны НАТО теперь предоставляют гарантии безопасности двум скандинавским странам на этапе подачи заявки, является мудрым и необходимым.

ПРЕЗИДЕНТ Путин должен благодарить только себя за то, что НАТО сейчас расширяется, и у России будет гораздо длиннее граница непосредственно на территории НАТО. К этому привела не натовская агрессия, а путинская.

В мире спорта часто говорят, что лучшая защита – это нападение. НАТО основывается на прямо противоположной идее: избежать нападения за счет мощной совместной обороны.

Это было основой НАТО, когда альянс был сформирован в 1949 году, и именно поэтому Швеция и Финляндия решили добиваться членства.

Расширение не только обеспечит безопасность Финляндии и Швеции, но и сделает более реалистичным защиту стран Балтии для НАТО. Все Балтийское море станет почти внутренним морем НАТО, и таким образом, Дания будет большей безопасностью от расширения.

Есть много преимуществ по разным вариантам. Несмотря на то, что утверждает российская пропаганда, расширение НАТО — это не угроза России, а защита от путинского режима насилия.

Поэтому на другую сторону украинской войны НАТО должно быть готово к диалогу с Россией. Россия по-прежнему владеет крупнейшим в мире ядерным арсеналом и является самой большой страной в мире. Независимо от результатов в Украине, НАТО и России придется восстанавливать определенную форму взаимного доверия.

Здесь Северный регион может и должен играть центральную роль, как теперь единственный блок в альянсе. В общем, Северный регион может лучше бороться за свои ценности, такие как ядерное разоружение, мирное разрешение конфликтов и конструктивный диалог. Но это на чуть более длинном треке. Есть повод отметить, что Швеция и Финляндия присоединятся к остальному Северному региону и большей части Запада в НАТО. Они должны быть так тепло встречены.

Италия. La Stampa главное название «Раненые из «Азовстали». Зеленский: всех спасем».

«После Швеции Финляндия также просит присоединиться к Альянсу: Эрдоган говорит «нет».

«Путин: мы ответим НАТО. США работают над биологическим оружием»

«Европейский щит для скандинавов»

«Последний акт Азовстали» – La Repubblica. 246 украинских защитников Мариупольского металлургического комбината выходят к противникам. Много ранено. Зеленский: нам нужные живые герои.

Дипрофронт Москвы: нет угрозы со стороны Швеции и Финляндии в НАТО.

Орбан блокирует ЕС: санкций по нефти нет

Киевские войска возвращаются на границу с Россией».

Люксембург. Luxemburger Wort — Запад не спит Расширение НАТО на север становится конкретным — ЕС продолжает обсуждать нефтяное эмбарго против Москвы

Подпись под фото: Под влиянием захватнической войны России в Украине Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО

Испания. «ARA» – «Путин уменьшает угрозу вступления в НАТО со стороны Швеции и Финляндии»

Москва ответит, только если Альянс развернет оружие

Renault и McDonald’s продают свой бизнес в России

Финские и шведские дипломаты требуют от Турции «да» на въезд

Нидерланды. «de Volkskrant» «Германия лидирует в поддержке Украины

«Есть время сегодня и завтра. А между ними есть Венде, совершенно новое позиционирование немецкого правительства», – говорит посол Германии Сирил Жан Нанн.

«Het Financieele Dagblad» – «Количество рабочих мест растет быстрее, чем когда-либо, несмотря на войну и инфляцию

Вакансии на рынке труда установили новый рекорд и приведут к дальнейшему росту зарплат

Нидерландская экономика создает рабочие места, как никогда раньше, несмотря на войну в Украине и опасения роста инфляции. Но, как показывают закрытые транспортные туннели, более трезвое расписание NS и ограниченное время работы магазинов, поразительный рост рабочих мест — Нидерланды имели рекордное количество рабочих мест в 11,2 миллиона к концу марта — не успевают по спросу на персонал.

Сигналы чрезвычайного дефицита подтверждают данные, опубликованные сегодня Центральным бюро статистики (ЦБС). В первом квартале текущего года выросло количество вакансий на 100 безработных, что является основным показателем напряженности на рынке труда.

В этом году их количество возросло со 106 до 133, что свидетельствует о беспрецедентном напряжении на рынке труда. К концу марта было 451 000 вакансий, тогда как CBS насчитала только 338 000 безработных.

Швеция. «Aftonbladet» — После сообщения НАТО: может быть решение ПУТИНА против Швеции

Германия. Газета «FAZ» — «Закончилась российская осада Харькова

Путин: расширение НАТО «не является прямой угрозой для России»

Турция. «Daily Sabah» — «Швеция и Финляндия обращаются в Турцию с просьбой о заявке в НАТО»

На фоне опасений и возражений Турции по поводу проблемы терроризма обе страны активизировали свои дипломатические отношения с Анкарой, стремясь преодолеть проблемы и присоединиться к альянсу, вопрос, который вышел на первый план после российского вторжения в Украину.

Швеция и Финляндия активизировали свои дипломатические инициативы, чтобы преодолеть возражения Турции против их заявки на членство в НАТО. После неформальных переговоров с Турцией в кулуарах встречи НАТО в Берлине Швеция объявила, что направит в Турцию дипломатическую делегацию для обсуждения вопроса о вступлении страны в альянс, а также опасений Турции по этому поводу. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подтвердила, что Делегация посетит Турцию и заявила, что очень скоро она будет отправлена ​​в Анкару для оценки решения правящей Социал-демократической партии в пользу вступления в НАТО.

«Мы пошлем группу дипломатов для обсуждения и диалога с Турцией, чтобы мы могли увидеть, как это может быть решено и что это на самом деле означает», — заявил министр обороны Петер Хультквист общественной телекомпании SVT.

Этот шаг был сделан после того, как Турция выразила сомнения в членстве Швеции и Финляндии, заявив, что эти две страны являются убежищем для террористических организаций, включая РПК и ее сирийское крыло YPG.

В воскресенье правящие социал-демократы Швеции отказались от своего 73-летнего противодействия вступлению в НАТО и надеются на скорейшее вступление, отказавшись от десятилетий военного неприсоединения после вторжения России в Украину 24 февраля. Финляндия в воскресенье также подтвердила, что подаст заявку на вступление в Атлантический военный альянс.

Тем не менее, Турция удивила своих союзников по НАТО, заявив, что положительно не рассмотрит заявки Финляндии и Швеции, а президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Скандинавские страны — это гостевые дома для террористических организаций». Турция заявила, что хочет, чтобы страны Северной Европы прекратили поддержку присутствующих на их территории террористических группировок и сняли запреты на продажу Турции некоторых видов оружия.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что переговоры со шведскими и финскими коллегами в Берлине были полезны. По его словам, обе страны внесли предложения, чтобы ответить на опасения Анкары, которые Турция рассмотрит, в то время как он предоставил доказательства присутствия террористов на их территории.

Подпись под фото: «Украинский военный проходит мимо поврежденного российского БТР возле Кутузовки, к северу от Харькова, на востоке Украины, 15 мая»

США

«WSJ» – колонка справа: «Макдональдс выходит из России»

Война в Украине

Выход гиганта быстрого питания после трех десятилетий происходит по аналогичным шагам западных компаний.

«Военные цели Киева становятся смелее»

Поскольку украинские военные продолжают возвращать оккупированную Россией территорию в Украине, превосходя ожидания мировых лидеров по поводу ее способностей перед вторжением России, в Киеве растут амбиции относительно того, чтобы определять победу.

Украинские войска в северо-восточном районе Харькова восстановили территорию на границе с Россией, заявил в понедельник губернатор области Олег Синегубов. Российские войска продолжали обстреливать города на востоке Донбасса и нанесли редкий ракетный удар по западной Украине.

Господин Синегубов сказал, что даже в то время как Украина отвоевывает территорию, захваченную Россией в последние месяцы, ситуация в регионе остается нестабильной. Он предупредил мирных жителей не успокаиваться, добавив, что Россия сосредотачивается на удерживая свои позиции и готовится к наступлению в районе Изюма, города к юго-востоку от города Харькова, где они создали передний штаб своих операций по завоеванию Донбасса.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ