Первые полосы мировых СМИ о войне России в Украине: 16 мая

Главные темы: Победитель Евровидения возвращается на войну. Президент Зеленский намерен провести фестиваль в Мариуполе. Финляндия и Швеция идут курсом в НАТО, Россия продолжает наступление. Германии грозит холодная осень. Турция выдвигает условия странам НАТО.

Британия и Шотландия

Победа Украины на субботнем конкурсе песни «Евровидение» лидирует в «Меtrо», которое говорит, что его президент Владимир Зеленский пообещал, что его страна сможет принять его в следующем году. «Наша смелость поражает мир, наша музыка покоряет Европу», – цитирует его газета.

Киев будет принимать Евровидение – заголовок на первой полосе

«Уничтоженная треть российских оккупантов» гласил заголовок колонки в «Times»

The Financial Times: «Швеция и Финляндия откроют новую эру посредством вступления в НАТО»

Заявки ожидаются на днях

В Европе может быть геополитический сдвиг

Турция отрицает позицию «без помех»

Швеция отвергнет 200 лет военного неприсоединения и вместе с Финляндией подает заявку на вступление в НАТО. Безусловно, это изменит геополитический ландшафт Европы. Вторжение России в Украину послужило этому

«Россия потеряла треть войск» почти такое название в «Daily Express»

The Mirror – «Сейчас я борюсь за Украину. Звезда Евровидения»

Заголовок в «i» – «Победитель Евровидения возвращается на войну».

«Scotsman» цитирует Зеленского «Мариуполь будет принимать Евровидение»

The Press and Journal сообщает, что министру транспорта Великобритании было приказано извиниться перед аэропортом Инвернесса после того, как министерство внутренних дел одобрило «нарушение санкций» российским рейсом из столицы Хайленда в Москву.

Европа

Австрия. Газета «KURIER» вышла с анонсом заголовком: «Мир победит, а не великий вождь». Праздник освобождения Маутхаузена.

Синие и желтые флаги и цветы можно увидеть около мемориала концлагеря Маутхаузен в воскресенье. Война в Украине также была темой празднования освобождения лагеря войсками США 77 лет назад. Сегодня по-прежнему важно сопротивляться, сказал Вилли Мерни, глава австрийского комитета Маутхаузена. «Мы считаем своим долгом сказать «нет» ясно и недвусмысленно в военном конфликте». Если победитель абсолютно необходим, по словам Мереньи, «тогда не нация, не великий вождь, а ценности мира, свободы, солидарности!»

Подпись под фото: Участники украинской делегации с послом Василием Чиминцем

Объявление в газете: Мы помогаем вместе! Семейная Помощь Украина

Ситуация драматична. Инфраструктура в значительной степени разрушена – во многих местах нет ни электричества, ни воды.

В рамках совместной кампании с Австрийским Красным Крестом KURIER поддерживает нуждающиеся семьи на местном уровне и на границе.

Издание «Kleine Zeitung»— «Властелины сердец». Жюри поставило Украинскому Калушскому оркестру четвертое место в песенном конкурсе, а 200-миллионные телезрители помогли многострадальной стране победить.

Газета «Salzburger Nachrichten» — «НАТО: финны идут первыми, Швеция следует за ними»

ХЕЛЬСИНКИ, СТОКГОЛЬМ. Это был исторический день, заявил в воскресенье президент Финляндии Саули Ниинисте. Незадолго до этого он и премьер-министр Санна Марин объявили, что Финляндия хочет стать членом НАТО. Глава государства уже высказался за это в пятницу. Теперь на этот шаг должен согласиться только финский парламент.

Швеция также значительно приблизилась к вступлению в НАТО в минувшие выходные. Социал-демократы во главе с премьер-министром Магдалена Андерссон также высказались за вступление своей страны в НАТО в воскресенье вечером. До нападения России на Украину правящая партия была против. Своим «да» социал-демократы создали явное большинство в парламенте для вступления. Теперь дело может идти очень быстро: парламентские прения уже запланированы на понедельник. Затем правительство должно официально объявить о своей заявке на членство.

Для вступления новой страны в НАТО требуется единогласное согласие 30 членов. Хотя сначала казалось, что страны НАТО открыты для вступления двух скандинавских стран, в выходные было очевидным сопротивлением.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вызвал в пятницу раздражение критическими заявлениями о возможном вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Он обвинил две страны в поддержке запрещенной Курдской рабочей партии РПК и курдского ополчения YPG в Сирии и обусловил одобрение его страной условий в зависимости от выполнения его условий.

Может ли Турция помешать Швеции и Финляндии вступить в НАТО? Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был уверен, что опасения Турции быстро развеются.

«Vorarlberger Nachrichten» — «Финляндия и Швеция идут курсом на НАТО, Россия продолжает наступление»

Бельгия. «De Morgen» – «Вечерка европесни украинцев в Антверпене». Сегодня выиграли песенный конкурс – скоро мы выиграем войну»

Италия. La Stampa «Вечерка под бомбами» – заголовок на фото.

Заголовок сверху: Киев — Байден: не время для перемирия.

«Американцы настаивают на прекращении огня. Зеленский: мы не сделаем ничего, чтобы уступить врагу».

НАТО: украинцы могут выиграть войну»,

«Финляндия оформляет заявку на вступление в Атлантический альянс: ядерная угроза реальна, ожесточенные боевые столкновения на «Азовстали»

«Путин и Си Цзиньпин – союзники поневоле»

• «Источники в США: царь болен. «Уже сегодня операция»

«Мы вернем Донбасс» – заглавие в La Repubblica. «Заместитель командующего украинской армией: «Враг остановлен, он отступает. Мы освободим весь восток страны».

Шведский социал-демократ говорит «да» вступления в НАТО. Секретарь Альянса: «Украина может победить»

«Русские фосфорные бомбы на осажденном металлургическом комбинате «Азовсталь».

Испания. «ARA» — «Швеция отказывается от нейтралитета, чтобы вступить в НАТО»

Шведская социал-демократическая партия присоединяется к петиции о вступлении в Альянс

Финляндия официально объявила свою кандидатуру, несмотря на угрозы Владимира Путина

Нидерланды. «AD» «Альянс: возможно уже войска защиты Финляндии и Швеции

присоединиться к НАТО». И финское, и шведское правительства хотят вступить в НАТО. Об этом заявили лидеры обеих стран. «Это исторический день».

Колонка справа: «Песенный конкурс в Украину»

Президент Зеленский намерен провести фестиваль в Мариуполе. Это кажется невозможным

Швеция. «EXPRESSEN» — РОССИЙСКИЙ ГНЕВ: УКРАИНА НАРУШИЛА ПРАВИЛА

Германия. Газета «FAZ» — «Холодная осень»

Роберт Хабэк стоит перед дилеммой. Стремящиеся положить конец эпохе ископаемого топлива быстрее, чем планировалось, министр зеленой экономики теперь летает по всему миру в поисках новых источников природного газа и нефти.

Это правильно и необходимо, потому что санкции против Москвы и опасность того, что Кремль будет все чаще использовать сырье как оружие, означают, что поставки из путинской империи должны быть быстро заменены.

Германия считает это особенно тяжелым, зависимость больше, чем в среднем по отношению к ЕС. Политика и бизнес сами привели к этому. До недавнего времени газопроводы между Федеративной Республикой и Востоком даже расширялись, а именно балтийские маршруты Nord Stream 1 и 2. Строительство заводов по импорту сжиженного природного газа (СПГ) считалось ненужным.

Такие страны, как Литва, не желавшие попасть в зависимость от России, давно построили такие терминалы. Потому они могут обходиться без российского газа. Напротив, Германия безоговорочно поддержала государственную компанию «Газпром», потому что она всегда была верна своим контрактам. Раньше такого не было, например, с бойкотом снабжения Украиной после Оранжевой революции. В начале 2006 г. эта газовая война также привела к массовым провалам в ЕС.

Несвоевременный переход на СПГ связан не только с политической недальновидностью, но и с рынком. Когда два года назад в Вильгельмсхафене должны были построить терминал, проект провалился из-за высоких цен на сжиженный газ. Сейчас процедура оправдана, поэтому планирование возобновляется. Здесь поможет новый закон ускорения СПГ

По крайней мере, в одном отношении даже балтийские линии электропередачи могли бы окупиться: если не Россия закроет транспортировку, а Украина. На прошлой неделе стало ясно, что даже Киев может действовать непредсказуемо в этой войне.

Будучи крупным промышленным центром, Германия нуждается в непропорционально большом количестве газа. Она может согласиться с эмбарго ЕС только в том случае, если удастся смягчить последствия. А что если Путин сам перекроет поток? Он уже сделал это в Болгарии и Польше.

Германия еще не может компенсировать потери. Это также связано с мягкой погодой и высокими ценами, которые заставляют частных и промышленных потребителей экономить. Запасы на осень и зиму должны быть заполнены. В новом законе указаны минимальные уровни наполнения, но неясно, откуда операторы хранилищ должны брать газ, если он не поставляется из России.

Со стороны коалиции светофора лицемерно обвинять предыдущее правительство, в котором доминировало Союз, в том, что оно сосредоточило внимание на России. СДПГ, в частности, поддерживала очень тесные контакты с Москвой, а зеленые даже закрепили строительство новых газовых электростанций в действующем коалиционном соглашении, чтобы заменить угольную и атомную энергию.

Разумнее было бы заменить газовые электростанции если не отечественными бурыми углями, то атомной энергетикой, которая к тому же защищает климат – это главная забота нынешнего федерального правительства, особенно зеленых.

Осенью решится, удастся отделиться от России. Экономисты считают этот шаг жизнеспособным, но недооценивают тот факт, что регресс в базовой химии, например, может парализовать десятки последующих отраслей. Промышленность, с другой стороны, рисует общую картину слишком мрачно и игнорирует тот факт, что их продукция, безусловно, взаимозаменяема, например из таких стран, как США, которые перешли на такие источники энергии, как сланцевый газ и нефть.

Еще одна ошибка немецкой энергетической политики заключалась в том, что она не расширила добычу отечественного сырья и запретила коммерческий «фрекинг» вопреки рекомендациям экспертов.

Нытье сейчас мало помогает. Берлин изо всех сил пытается найти новые источники энергии и поступил бы правильно, не закрывая преждевременно существующие, а, наоборот, расконсервировав старые угольные и атомные электростанции. Уже ясно, что Германии грозит не знойная осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители – к росту цен и холодным помещениям. Угрожают банкротства и безработица. Осознание тяжело, но неизбежно: Европа воюет, без жертв и потери процветания не удастся.

Но эти сокращения ничто в сравнении с борьбой украинцев за выживание.

«Турция выдвигает условия странам НАТО»

Столтенберг не ожидает никакой блокировки вступления Финляндии и Швеции.

Турция. «Daily Sabah»: Турция открыта для переговоров НАТО с Финляндией и Швецией

Турция не закрыла двери перед вступлением Швеции и Финляндии в альянс и готова вести переговоры со странами, если они согласятся прекратить внутреннюю террористическую деятельность и прекратить поддержку РПК – террористической группы, объявленной террористической.

ТУРЦИЯ в субботу заявила о готовности обсудить планы Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО, несмотря на их поддержку террористической организации РПК, представляющей серьезную угрозу национальной безопасности Анкары. «Гарантии безопасности, безусловно, нужны. Им необходимо прекратить поддержку террористических организаций», – заявил вчера журналистам в Берлине министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Мы объяснили странам-членам во время встречи НАТО по поддержке Швецией и Финляндией террористических организаций. Мы открыто заявляли о вооруженной поддержке Швеции. Заявления министра иностранных дел Швеции до сих пор были не конструктивными, а провокационными», — сказал он, добавив, что во время встречи с двумя странами было сделано рабочее предложение, чтобы снять беспокойство Турции. «Подавляющее большинство турецкого народа против членства тех стран, которые поддерживают террористическую организацию РПК… но это вопрос, который нам, конечно, необходимо обсудить с нашими союзниками по НАТО, а также с этими странами», — сказал Чавушоглу днем ​​ранее, прибыв на переговоры в Берлин с его коллегами из НАТО, а также Финляндия и Швеция. Накануне встречи Чавушоглу сказал, что Турция всегда выступала за «политику открытых дверей». Однако он отметил, что Финляндия и Швеция «открыто поддерживают террористическую организацию РПК/YPG и взаимодействуют с ней», которая «нападает на Турцию и убивает турецких солдат и людей».

«Поэтому недопустимо и возмутительно, что наши друзья и союзники поддерживают эту террористическую организацию. И в связи с нашей борьбой с этой террористической организацией были введены ограничения на экспорт продукции оборонной промышленности, которую мы импортируем из союзников и некоторых стран, которые планируют стать членами НАТО», — сказал он. «НАТО – это союз, а не международная организация. Как следует из названия, это союз. Что для этого нужно? Не только безопасность, но и солидарность бок о бок. Во всех областях. Особенно, когда есть угроза с точки зрения безопасности», — добавил он.

В тот же день Чавушоглу провел трехстороннюю встречу со своими шведскими и финскими коллегами Анн Линде и Пеккой Хаависто на полях неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Зеленский сказал дерзко, когда Россия отступает из украинского Харькова

Только победив свою страну на Евровидении, дерзкий президент Украины Владимир Зеленский вчера рано утром пообещал провести песенный конкурс в охваченном боевыми действиями городе Мариуполе, почти полностью находящемся в руках России, за исключением устойчивой группы из нескольких сотен украинских бойцов, которые продолжают продержаться на сталеваре. . заводе. Калушский оркестр Украины выиграл народный конкурс с песней Стефания, которая стала популярным гимном среди украинцев во время войны, и его победа подняла боевой дух.

США

«WSJ» – «Русские солдаты расстреляли троих братьев. Один выжил».

Его отчет среди многих дел о военных преступлениях, которые разрабатывают прокуроры

«NYT». Две страны обращаются в НАТО. Перед угрозой войны

Идея нейтралитета в Европе исчезает

Решение Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета, который они придерживались десятилетиями, и подать заявку на вступление в НАТО является сильнейшим свидетельством глубоких изменений в Европе перед лицом агрессивного российского имперского проекта.

Два скандинавских государства фактически дали понять, что они ожидают, что угроза от России президента Владимира В. Путина будет устойчивой, что они не будут напуганы ею, и что после российской резни в Буче, Украина, нет места для посторонних прохожих.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ