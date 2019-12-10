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Новости Одессы и Одесской области

Первая очередь самого большого микрорайона «Таировские Сады» в Одессе сдана в эксплуатацию

Первая очередь самого большого микрорайона «Таировские Сады» в Одессе сдана в эксплуатацию

В границах проспекта Небесной Сотни, улиц Ильфа и Петрова и Вильямса продолжается строительство микрорайона «Таировские Сады».

14 ноября 2019 года две секции первой очереди строительства микрорайона «Таировские Сады» сданы в эксплуатацию, соответствующий сертификат был получен от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

Микрорайон «Таировские Сады» в Одессе

Ввод дома в эксплуатацию стал радостным событием для 400 инвесторов, которые выбрали для себя жилье в микрорайоне «Таировские Сады».

Жители активно приступили к ремонтным работам в своих квартирах. По словам людей, застройщик оправдал их ожидания, начиная от качества работ, заканчивая уникальным решением по дизайну фасадов и мест общего пользования.

«Когда я увидела объявление в интернете о новом микрорайоне «Таировские Сады», меня привлекли цвета фасада. Сочетание красного и чёрного – ключевые для меня цвета. Когда я захожу в дом и попадаю в красивые парадные, лифт, коридоры со стильным дизайном. Восторг, одним словом. К тому же, для меня и моей семьи очень важно, что в доме соблюдена высокая степень безопасности и чистоты», – отметила Юлия Березина, инвестор одного из домов микрорайона.

Микрорайон «Таировские Сады» в Одессе Микрорайон «Таировские Сады» в Одессе

Микрорайон «Таировские Сады» — один из самых масштабных и инновационных проектов на юге Украины. На территории микрорайона планируется строительство 9 жилых комплексов со своей уникальной инфраструктурой. Два из них возводятся в данный момент.

На территории микрорайона построят детский сад и современную общеобразовательную школу.

Изначально, при проектировании микрорайона «Таировские Сады» было особое внимание уделено дизайну фасадов. Специалисты добились качественного результата за счёт игры цветов, панорамного остекления, сочетания открытых и закрытых балконов и гармонично вписанных по цвету корзин для кондиционеров. Стоит отметить, что фасад зданий полностью соответствует заявленным ранее визуализациям застройщика. (фото фасада).

«Таировские Сады» –   это микрорайон, в котором комфортно!
Приходите и убедитесь в этом сами.

Более подробно о микрорайоне можно узнать на официальном сайте:
https://tairovo-gardens.com.ua/

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