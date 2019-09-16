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Новости Одессы и Одесской области

Перший лот – житловий будинок в Одесі: майно банку Порошенка пустять з молотка

Перший лот – житловий будинок в Одесі: майно банку Порошенка пустять з молотка

OpenMarket (ДП «СЕТАМ») уклав угоду з АТ «Міжнародний інвестиційний банк» про реалізацію майна.

Про це йдеться в пресрелізі ДП «СЕТАМ», що є в розпорядженні Укрінформу.

Першим лотом стане житловий будинок в Одесі зі стартовою ціною 4,3 млн грн.

– АТ «Міжнародний інвестиційний банк» є універсальним банком. Банк надає повний спектр банківських послуг для корпоративних та приватних клієнтів, а також проводить операції в інвестиційному сегменті фінансового ринку. В системі вже зареєстровано перший лот – житловий будинок загальною площею 590,70 кв. м в Одесі. Дата проведення аукціону – 11 жовтня 2019 року, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стартова ціна лоту становитиме 4,3 млн грн.

Фото: УНІАН

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