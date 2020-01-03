Перших квітів у новому році чекати не довелося: в Одесі розквітли підсніжники і календула (фото)

У четвер, 2 січня, в Одесі розцвіли проліски і календула.

Про це вчора повідомив одесит Володимир Яценко у Facebook.

– Це знято сьогодні, 2.01.2020 року, в Одесі! Підсніжники практично біля будинку, а календула на Довгій, – пише пан Володимир.

Это снято сегодня, 2.01.2020 года, в Одессе! Подснежники практически возле дома, а календула на Долгой. Gepostet von Vladimir Yatsenko am Donnerstag, 2. Januar 2020

Фото: Володимир Яценко

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