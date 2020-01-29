Перерасчета не будет: за отопление одесситы будут платить по-прежнему

В Одессе все еще не просчитали возможность снижения тарифов на централизованное отопление. Как оказалось, свои расчеты не предоставила «Одесская ТЭЦ». Потому комиссия Одесского горсовета по ЖКХ не смогла принять решения, делать ли горожанам скидку на отопление за декабрь, как рекомендовал Кабинет министров.

По словам и.о. главы КП «Теплоснабжение города Одессы» Анны Поздняковой, есть вопрос о пересчете тарифа для населения по линии «Одесской ТЭЦ».

– Это предприятие также попадает под действия постановления Антимонопольного комитета, но нам неизвестно пока ничего о пересчете со стороны ТЭЦ, – сообщила директор «ТГО».

В целом же, Анна Позднякова отметила, что на многое одесситам рассчитывать не стоит.

– Если предоставить горожанам скидку на отопление в размере 30%, то это будет означать для предприятия дополнительные расходы в размере 26,8 миллиона гривен, которые также надо будет компенсировать из городской казны. Если депутаты на это согласны, и если власти знают, откуда взять эти деньги, то скидку сделать можно, однако для начала следует принять решение о целесообразности, – считает Анна Позднякова.

Такого же мнения придерживается и мэр Одессы. Геннадий Труханов сообщил, что понижение будет не до 30%, а примерно на 5-7%.

Фото: budport.com.ua

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