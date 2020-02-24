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Новости Одессы и Одесской области

Переможці отримали призи: в Одесі завершився фестиваль-конкурс джазу «BLACK AND WHITE MUSIC»

Переможці отримали призи: в Одесі завершився фестиваль-конкурс джазу «BLACK AND WHITE MUSIC»

22 лютого в Дитячій музичній школі № 1 м. Одеси відбулося нагородження переможців ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «BLACK AND WHITE MUSIC».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У фестивалі взяли участь учні дитячих шкіл естетичного виховання з 10-ти областей України. До складу журі конкурсу увійшли композитори, педагоги і керівники творчих закладів.

– Ці три дні фестивалю були наповнені чудовою музикою. Це було свято для всіх нас. Учні зробили ще один крок по сходах творчості, показавши свою майстерність, взяли участь у майстер-класах від відомих джазових виконавців, – сказала директорка ДМШ № 1 Марина Русяєва.

Журі визначило переможців у номінаціях: солісти-вокалісти, солісти-інструменталісти, інструментальні ансамблі, вокальні ансамблі.

Гран-прі фестивалю-конкурсу «BLACK AND WHITE MUSIC» завоював дует Слави і Єви Литовченко (електрогітара – фортепіано) ДМШ № 1.

Переможці отримали дипломи та призи.

Викладач естрадно-джазового відділу Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Д. Данькевича, ведуча багатьох джазових програм, концертів і фестивалів Олена Шевченко і виконавчий директор Міжнародного джазового фестивалю «Майстер-Джем Фест» Майа Дімерлі вручили спеціальні призи кращим юним музикантам фестивалю-конкурсу.

Переможці конкурсу взяли участь у концерті, виконавши джазові композиції на саксофоні, фортепіано, гітарі, бандурі та інших інструментах.

Фото: ОМР

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