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Новости Одессы и Одесской области

Перед матчем за Суперкубок одесский «Черноморец» проверят взрывотехники

Перед матчем за Суперкубок одесский «Черноморец» проверят взрывотехники

В Одессе готовятся разыграть главный футбольный трофей Украины. Матч за Суперкубок сотоится сегодня, 28 июля, на стадионе «Черноморец». Пока фанаты разучивают кричалки и запасаются футбольной атрибутикой, правоохранители раздумывают над тем, как будут обеспечивать в этот день порядок.

На странице в соцсептях ГУНП в Одесской области сообщили о том, что в городе возможны провокации. Оперативники не исключают этого, так как за кубок будут сражаться донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», а их фанаты, как известно, – непримиримые соперники.

– До нас дошла информация о том, что могут устроить беспредел отдельные группы болельщиков, – отметили в облГУНП. – Причем, по нашим данным, стоит опасаться хулиганских действий не только на стадионе во время матча, а и в городе. Кроме того, мы предполагаем, что фаны могут попытаться помешать движению общественного транспорта, или другим способом нарушить порядок.

В свою очередь, оперативники пообещали не допустить дестабилизации ситуации в городе. Чтобы проследить за безопасностью, и улицы, и стадион будут усиленно охранять, задействовав максимально возможное количество правоохранителей. А перед тем, как начать впускать на поединок фанатов, «Черноморец» и прилегающую территорию проверят взрывотехники с кинологами.

Конкретно

Игра стартует в 21:00. Как сообщил Президент УПЛ Томас Гримм, почти все билеты раскуплены, так что на стадионе ждут аншлаг. Онлайн-трансляция матча будет доступна  по ссылке https://footballua.tv/ru/online/52749.

 

Фото: ФК «Шахтер», dynamomania.com

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