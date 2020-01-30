Перебігав дорогу у невстановленому місці: на трасі Одеса-Київ сталася смертельна ДТП

Аварія сталася сьогодні, 30 січня, біля Клеверного мосту за участю автомобіля «Toyota».

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Слідчо-оперативною групою по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод, яка працює на місці події, попередньо встановлено, що 32-річний водій легковика, рухаючись в бік Києва, збив невідомого чоловіка, коли той перебігав дорогу в невставленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув миттєво.

Кермувальник сповістив про аварію співробітників поліції. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Фото: ГУНП

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