На стене одесского дома нашли исторические фрески с национальными мотивами (фото)

На доме №3 по улице Уютной внезпно обнаружилась уникальная находка.

Там на стене под слоем штукатурки нашли три старинные исторические фрески.

Об этом сообщил в facebook местный краевед Дмитрий Жданов.

Как отметил краевед, штукатурили дом в советские времена, соответственно, рисунки были нанесены раньше. Кто и когда их создал, пока выяснить не получилось.

На снимках, которыми поделился историк, видно, что на фресках изображены будни украинского народа.

На них красуются герои в национальной одежде – вышитых рубашках и шароварах, косари, усатые казаки верхом на коне. На заднем фоне виднеются типичные для украинского села хатки с соломенной крышей.

Фото: Дмитрий Жданов, facebook

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