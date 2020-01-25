Пенсионерка из Одессы вяжет своими руками носки и дарит их бездомным

86-летняя одесситка Валентина девять меяцев назад она сломала шейку бедра и оказалась прикована к постели.

Так как женщина всю жизнь проработала швеей, то, чтобы не заскучать от безделья, решила заняться любимым делом.

Она вяжет теплые носки, а потом передает их бездомным.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook инспектор правозащиты в службе спасения Сергей Пехтерев.

По его словам, пенсионерка живет скромно, однако продавать малоимущим носки отказывается. Да и денежную помощь брать ни от кого не хочет. Вяжет носки, распуская свитера, которые для нее покупает сын в секонд-хенде.

Впрочем, от жалющих помочь готова принять в подарок вязальные нитки. Их можно передать через Сергея Пехтерева, связавшись с ним по телефону: 0671811768.

Фото: Сергей Пехтерев, Facebook

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