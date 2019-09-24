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Новости Одессы и Одесской области

Пенсионер из Белгород-Днестровского расстрелял соседей из ружья из-за громкой музыки

Пенсионер из Белгород-Днестровского расстрелял соседей из ружья из-за громкой музыки

Житель Одесской области проведет 11 лет в тюрьме.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, трагический инцидент произошел в ноябре 2017 года в Белгород-Днестровском.

Причиной конфликта между соседями стала громкая музыка, которую двое мужчин слушали во дворе, распивая алкогольные напитки. Не дождавшись ответа на свое замечание, 65-летний сосед выстрелил по ним из охотничьего ружья. От огнестрельных ранений в голову один из пострадавших скончался в карете скорой помощи, другой был доставлен в больницу.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Он проведет в местах лишения свободы 11 лет. Кроме того, он выплатит жене погибшего 12 тыс. грн. материального ущерба и компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. грн.

Фото: telegraf.com.ua

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