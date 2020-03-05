Печальная статистика: за десять лет Одесса потеряла почти сотню исторических ворот

Одесский историк, составитель каталога «Брами Одеси» Олег Луговой сообщил, что за последние десять лет Одеса утратила как минимум 99 исторических ворот.

16 из них — уникальные, исчезающие, деревянные.

«Демонтированы в том числе вполне приличные, живые образцы. Да и добрую половину из аварийных можно было привести в чувства, что вышло бы ненамного дороже, чем ставить новые. Темпы этого варварства оцените сами. Насколько угрожаемым вообще объектом являются старинные ворота?», — сообщает Олег Луговой.

Что сохранилось? Сейчас в городе 327 целых старинных ворот и 134 образца с большими или меньшими потерями. При этом чаще всего отсутствует центральная створка или калитка.

«Сохранилось 27 ворот из дерева (на самом деле несколько больше, но некоторые образцы настолько кустарны, что не попали в каталог). Заповедник деревянных ворот, конечно, это Слободка-Романовка. Но и в центре еще кое-что держится. Также имеется 325 люнетов, фрамуг и прочих уничтоженных ранее ворот. В общей сложности 87 экземпляров имеют эпиграфику, то есть эти ворота не только интересны эстетически, но еще и несут историческую информацию, чаще всего о времени строительства дома, чуть реже о домовладельцах, которые озаботились заменить в 1880-1890-х старые деревянные ворота на новомодные кованные. В одном случае старые инициалы заменены такими же, но новыми. Часто эпиграфика наведена, подкрашена золотином…», — сообщает Олег Луговой.

Фото: Олег Луговой, mapio.net

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