fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Печальная статистика: за десять лет Одесса потеряла почти сотню исторических ворот

Печальная статистика: за десять лет Одесса потеряла почти сотню исторических ворот

Одесский историк, составитель каталога «Брами Одеси» Олег Луговой сообщил, что за последние десять лет Одеса утратила как минимум 99 исторических ворот.

16 из них — уникальные, исчезающие, деревянные.

«Демонтированы в том числе вполне приличные, живые образцы. Да и добрую половину из аварийных можно было привести в чувства, что вышло бы ненамного дороже, чем ставить новые. Темпы этого варварства оцените сами. Насколько угрожаемым вообще объектом являются старинные ворота?», — сообщает Олег Луговой.

Что сохранилось? Сейчас в городе 327 целых старинных ворот и 134 образца с большими или меньшими потерями. При этом чаще всего отсутствует центральная створка или калитка.

«Сохранилось 27 ворот из дерева (на самом деле несколько больше, но некоторые образцы настолько кустарны, что не попали в каталог). Заповедник деревянных ворот, конечно, это Слободка-Романовка. Но и в центре еще кое-что держится. Также имеется 325 люнетов, фрамуг и прочих уничтоженных ранее ворот. В общей сложности 87 экземпляров имеют эпиграфику, то есть эти ворота не только интересны эстетически, но еще и несут историческую информацию, чаще всего о времени строительства дома, чуть реже о домовладельцах, которые озаботились заменить в 1880-1890-х старые деревянные ворота на новомодные кованные. В одном случае старые инициалы заменены такими же, но новыми. Часто эпиграфика наведена, подкрашена золотином…», — сообщает Олег Луговой.

Фото: Олег Луговой, mapio.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить