Патрульні виявили матір у стані наркотичного сп’яніння, яка разом з 6-річною донькою гуляла у Преображенському парку

Вчора, 9 березня, на лінію 102 звернулись небайдужі громадяни та повідомили про жінку в стані наркотичного сп’яніння, яка перебувала в Преображенському парку разом з дитиною.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.
Прибувши на місце виклику, поліцейські групи реагування на факти вчинення домашнього насильства виявили двох жінок з явними ознаками наркотичного сп’яніння та маленьку дитину, яка знаходилась неподалік.
6-ти річна дівчинка розповіла, що одна з жінок – це її мама.
Спілкуватись з жінками було неможливо, вони несли нісенітниці та перебували у неадекватному стані.
Поліцейські доставили всіх в місцеве відділення поліції.
Поки жінки приходили до тями, інспектори нагодували дівчинку. Як стало відомо згодом, мати 6-ти річної дитини вже притягувалась до кримінальної відповідальності за злочин, пов’язаний з наркотичними речовинами.
Також дівчинка розповіла поліцейським, що бачить маму в такому стані не вперше.
Для вирішення питання щодо передачі дівчинки родичам, на місце викликали службу у справах дітей. На матір склали адміністративні матеріали за невиконання обов’язків щодо виховання дітей, вчинення насильства в сім’ї по відношенню до доньки та інші.
Якщо ви бачите дитину, яка перебуває в небезпеці чи без супроводу дорослих, – не будьте байдужими, повідомляйте про це службу 102.
Фото: Патрульна поліція в Одеській області
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