Патрульні виявили матір у стані наркотичного сп’яніння, яка разом з 6-річною донькою гуляла у Преображенському парку

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Прибувши на місце виклику, поліцейські групи реагування на факти вчинення домашнього насильства виявили двох жінок з явними ознаками наркотичного сп’яніння та маленьку дитину, яка знаходилась неподалік.

6-ти річна дівчинка розповіла, що одна з жінок – це її мама.

Спілкуватись з жінками було неможливо, вони несли нісенітниці та перебували у неадекватному стані.

Поліцейські доставили всіх в місцеве відділення поліції.

Поки жінки приходили до тями, інспектори нагодували дівчинку. Як стало відомо згодом, мати 6-ти річної дитини вже притягувалась до кримінальної відповідальності за злочин, пов’язаний з наркотичними речовинами.

Також дівчинка розповіла поліцейським, що бачить маму в такому стані не вперше.

Для вирішення питання щодо передачі дівчинки родичам, на місце викликали службу у справах дітей. На матір склали адміністративні матеріали за невиконання обов’язків щодо виховання дітей, вчинення насильства в сім’ї по відношенню до доньки та інші.

Якщо ви бачите дитину, яка перебуває в небезпеці чи без супроводу дорослих, – не будьте байдужими, повідомляйте про це службу 102.

Фото: Патрульна поліція в Одеській області