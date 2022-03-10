Паромная переправа из Одесской области в Румынию стала бесплатной

Паромная переправа Орловка – Исакча установила бесплатный проезд. Об этом сообщили на странице паромного комплекса в Фейсбуке.

Паромный комплекс Орловка сообщает, что в связи с продолжающейся военной агрессией Российский Федерации на паромной линии Орловка (UA) — Исакча (RO) введен бесплатный проезд для всех пешеходов и пассажиров транспортных средств.

Оплата производится только за само транспортное средство (легковой автомобиль, автобус, микроавтобус и грузовой транспорт). Также освобождаются от оплаты грузовые транспортные средства (микроавтобусы, грузовики и фуры), поставляющие гуманитарную помощь в Украину.