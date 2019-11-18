Парковка в центре Одессы: в мэрии предлагают обустроить 800 новых мест и повысить тариф

В городском совете обеспокоены проблемой стихийной парковки в исторической части Одессы. Для решения этой проблемы в мэрии разрабатывают меры по обустройству платных парковок.

Об этом в ходе аппаратного совещания рассказал заместитель директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Сергей Щербань.

По его словам, чиновники разработали новую модель, при которой КП «Одестранспарксервис» может выступать как самостоятельным оператором платного паркования, так и заключать договоры с частными операторами.

При этом в центре Одессы предлагается обустроить 800 парковочных мест и закупить 40 паркоматов. На эти нужды потребуется около 1,5 млн грн. Предусматривается также нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и закупка программного обеспечения. Кроме того, следует привлечь дополнительно не менее 30 инспекторов, которые будут не только следить за выполнением правил дорожного движения, но и контролировать оплату парковочного сбора.

Заявку на финансирование этих нововведений рассматривает городской департамент финансов.

Сергей Щербань также отметил, что в историческом центре города проводят инвентаризацию парковок и стоянок. Так, было выявлено более 100 парковочных карманов на 336 свободных паркомест. На них, по его словам, можно обустроить площадки для платного паркования с обязательными бесплатными местами для инвалидов.

Тарифы за парковку в центре города планируют повысить, чтобы снизить транспортную нагрузку и уменьшить количество пробок. Разработаны 54 схемы площадок для платного паркования, 38 схем на 1000 мест сейчас на согласовании, к 16-ти схемам подготовлены замечания.

В мэрии также считают перспективным создание перехватывающих паркингов с инфраструктурой для общественного транспорта. Тариф на таких площадках должен быть ниже, чем более дорогая парковка в центре города.

Фото: Артем Виноградов

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