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Новости Одессы и Одесской области

Пам’ятайте ПДР: Більше сотні школярів з Одеси станцювали флешмоб у торговому центрі – відео

Пам’ятайте ПДР: Більше сотні школярів з Одеси станцювали флешмоб у торговому центрі – відео

В Одесі школярі влаштували флешмоб у торговому центрі. Цим діти привернули увагу до проблеми безпеки на дорогах.

Про це повідомляє УСІ.

Несподівано для відвідувачів торгового центру діти почали танцювати. Понад сто учасників акції заздалегідь змішалися з натовпом, а рівно о 16:00 почали танцювати.

Діти кажуть, що таким чином хотіли нагадати, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. Акція пройшла в рамках програми ООН, схожі флешмоби проводять діти по всьому світу. Одеський флешмоб тривав 7 хвилин.

– Ми вирішили всім пішоходам і водіям сказати, щоб вони не порушували правила дорожнього руху і таким веселим способом це показати, – розповіла учасниця флешмобу Тетяна.

– Ми хочемо щоб діти дотримувалися правил дорожнього руху і не переходили дорогу на червоне світло, – додав школяр Віталій.

Фото: УСІ

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