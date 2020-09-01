Бэби-боксы выдадут деньгами: подробности

С 1 сентября стартует пилотный проект монетизации стоимости «пакетов малыша». Вместо «бэби-боксов» родители будут получать средства на личные счета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша является необходимым: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте» – отметили в минсоцполитики.

Одноразовая помощь составляет 5 тыс. грн. Эти средства должны быть потрачены в течение года со дня их зачисления на счет.

Кто может получить компенсацию:

граждане, которые в 2020 году не получили «пакет малыша», могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12-и месяцев с рождения ребенка;

украинцы, иностранцы и лица без гражданства, которые вместе с ребенком проживают на территории Украины на законных основаниях (или приемные родители, опекуны) и обеспечивают надлежащие условия для ухода за ним.

Для получения компенсации родители должны обратиться в местное структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения.

Какие документы нужны:

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка из роддома о неполучении единовременного пособия (в случае рождения ребенка в 2020);

копия паспорта или идентификационного номера.