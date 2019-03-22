﻿ Пациенты-одесситы смогут звонить своим семейным врачам на служебный мобильник - Одесская Жизнь

Для этих целей медикам купили смартфоны за счет городского бюджета.

Семейным врачам и педиатрам Одессы приобрели 600 смартфонов, — сообщает пресс-служба горсовета. Наличие служебного мобильного должно улучшить коммуникацию с пациентами и дать врачу оперативный доступ к медицинской электронной система. Предполагается, что семейный врач в любое время и из любой точки города может зайти в электронный кабинет, чтобы посмотреть записи на прием, а также оперативно ответить своим пациентам.

Так что одесситам, которые ещё не знают мобильный номер своего врача, рекомендуем узнать его для необходимых обращений.

В пресс-службе добавили, что во всех Центрах первичной медсанпомощи и детских поликлиниках города уже успешно внедрена система электронной записи на прием «Поликлиника без очередей».

Также эти медучреждения обеспечены компьютерной техникой для работы с медицинскими электронными системами и подключены к высокоскоростным каналам связи. На приобретение компьютеров для автоматизации рабочих мест врачей и создание сетей из горбюджета было затрачено 28,7 млн. грн.

Фото пресс-службы горсовета.