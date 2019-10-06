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Новости Одессы и Одесской области

Пациентов и врачей в одесских лечебницах избавят от рутины видеопанелями

Пациентов и врачей в одесских лечебницах избавят от рутины видеопанелями

Мониторы с полезной информацией установят во всех детских поликлиниках и семейных амбулаториях.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, видеопанели уже закупили за счет средств городского бюджета. На них потратили 2,6 миллионов гривен.

Новшество значительно упростит жизнь врачам и пациентам. В онлайн режиме на мониторах будут транслировать информацию о графике работы медика и его свободном для приема времени.

Полезная информация онлайн сократит время пациентов

Полезная информация онлайн сократит время пациентов

Кроме того, там можно будет узнать, как правильно оформить договор на обслуживание с семейным врачом и педиатром. А помимо этого, посмотреть ролики о медреформе и профилактике различных заболеваний.

На больших экранах можно будет прочитать о профилактике заболеваний

На больших экранах можно будет прочитать о профилактике заболеваний

Также в мэрии добавили, что во всех медучреждениях первичного звена уже работает система электронной записи на прием. Так, деятельность детских поликлиник организована посредством информационной системы “Поликлиника без очередей”.

А работа центра первичной медико-санитарной помощи и студенческой поликлиники – через систему Helsi.

Панелями оснастят все детские поликлиники города

Панелями оснастят все детские поликлиники города

Фото: пресс-служба мэрии

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