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Новости Одессы и Одесской области

П’ятеро одеситів видавали себе за поліцейських та вимагали гроші у потенційних жертв

П’ятеро одеситів видавали себе за поліцейських та вимагали гроші у потенційних жертв

Зловмисники використовували недіюче посвідчення працівника поліції.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи мешканців міста та області, яких підозрюють у вимаганні коштів з використанням посвідчення правоохоронця.

Як виявилося, 26-річний одесит розробив план вимагання грошей з чоловіків за нерозголошення даних про їх особисте життя та інтимні зв’язки. У злочинну діяльність він втягнув двох рідних братів, приятеля та неповнолітнього.

Чоловіки шукали потенційних «жертв» в Інтернеті, зустрічалися з ними та здійснювали фото-відеофіксацію таких зустрічей. Після чого вимагали у потерпілих гроші за нерозголошення даних про їх особисте життя.

Під час цієї злочинної діяльності зловмисники використовували недіюче посвідчення працівника поліції, а також застосовували до потерпілих насильство.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Портофранківського відділення поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури спільно з Одеською місцевою прокуратурою № 3 (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 353 КК України).

Фото: Слово і Діло

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