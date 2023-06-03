Новости Одессы и Одесской области

Ожидать ли магнитную бурю 3 июня?

Ожидать ли магнитную бурю 3 июня?

В субботу, 3 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

По словам ученых, 3 июня с 00 до 6 утра магнитное поле Земли слабовозмущенное. С 6 до 24 часов магнитосфера спокойная. Вероятность магнитной бури составляет 15%.

Магнитные бури оказывают влияние на жизнь и поведение живых организмов на Земле. Они могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, ведь у нас ухудшается самочувствие. Во время магнитных бурь мы ощущаем головную боль, головокружение, боли в суставах, нарушение сна, может быть также плохое настроение.

Как влияют на самочувствие человека магнитные бури

Колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце – то, что мы и называем магнитными бурями – могут почувствовать все люди, особенно если буря достаточно мощная.

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

  • нарушение сна;
  • усталость и слабость;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • головная боль и головокружение;
  • повышенное или пониженное артериальное давление;
  • боль в спине и суставах;
  • апатия или тревога;
  • обострение хронических болезней.

Можно ли защититься от магнитной бури

В первую очередь медики рекомендуют:

  • Соблюдать режим сна, стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. В принципе, этот совет универсален и должен прочно войти в жизнь любого человека, который следит за своим здоровьем.
  • Также важно обратить внимание на свой рацион: отказаться от чрезмерно жирных и соленых блюд. А вот включить в меню пару бананов не помешает: они богаты калием и активными веществами – защитниками от стресса. Вообще полезно употреблять больше сезонных фруктов и овощей.
  • Пить больше воды или травяного чая. А употребление кофе и алкоголя желательно ограничить.
  • Следует также избегать стрессов и нервных нагрузок и больше гулять на свежем воздухе.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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