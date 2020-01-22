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Новости Одессы и Одесской области

Ожидание века: в одесской Черноморке проложат канализацию

Ожидание века: в одесской Черноморке проложат канализацию

До конца августа 2020 года на ряде улиц Черноморки спустя много лет появится канализационная система. На нее выделили почти 118 миллионов гривен из бюджета Таировского поселкового совета.

Канализацию проведут на более чем 20 улицах жилмассивов «Черноморка» и «Черноморка-2». Она появится на улицах: Дорожной, Григорьева, Мира, Каштановой, Торговой, Отрадной, Малиновой, Пограничной, Хуторской, Седьмой, Братьев Стыцковских, Парниковой, Овидиопольской, Измаильской, Тихой, Любашевской, Балтской, Кодымской, Согласия, Краснохуторской и Елочной.

– На этих улицах никогда не было канализации. Жители неоднократно обращались с просьбами в поссовет, вопрос не решался очень долго. Но в этом году мы хотим всё изменить, — рассказала врио главы Таировского поселкового совета Лариса Бурлака.

На канализацию «Черноморки» предусмотрено почти 63 миллиона гривен, а на «Черноморку-2» – 53,8 миллиона гривен. Согласно документам в реестре тендеров «ProZorro», все работы должны быть выполнены до 31 августа 2020 года.

Фото: img4.eadaily.com

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