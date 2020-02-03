Ожеледиця, замети і налипання снігу: синоптики в Одеській області попереджають про погіршення погодних умов

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 5-6 лютого 2020 року у зв’язку зі зміщенням активного південного циклону на території Одеської області очікується ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

5 лютого: опади, місцями значні, переважно у вигляді дощу, вночі на півночі у вигляді мокрого снігу. Вночі на півночі налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Вночі та вдень погіршення видимості під час опадів, 200-500 м. Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с;

6 лютого: вночі значний сніг, місцями хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Вночі погіршення видимості під час опадів, 200-500 м. Вітер південно-західний 17-22 м/с. Зниження температури повітря вночі до 2-7 морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла;

7-8 лютого: очікується подальше зниження температури повітря.

Вночі 7 лютого: 1-6 °С морозу, 8 лютого 5-10 °С морозу.

Вдень 7 лютого: від 4 морозу до 1 °С тепла, вдень 8 лютого 1-6 °С морозу.

Ускладнення погодних умов 5-6 лютого відповідає І рівню небезпеки (жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

У зв’язку з цим одеська мерія звертається до жителів міста з настійним проханням: максимально обмежити переміщення містом, без нагальної потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси.

Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, тому що внаслідок негоди можливе падіння гілок і кабелів.

АВАРІЙНІ СЛУЖБИ МІСТА ОДЕСИ

Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації,

тел.: 15-77, 722-20-37; 068-345-70-74

Черговий департаменту муніципальної безпеки,

тел.: 722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308

КУ «Муніципальна охорона».

Чергова частина, тел.: 097-958-89-32, 048-701-83-08

Малиновська райадміністрація, тел.: 765-00-50, 734-95-50

Приморська райадміністрація, тел.: 776-00-50

Суворовська райадміністрація, тел.: 755-72-79, 755-00-50

Київська райадміністрація, тел.: 718-14-16

Фото: 5 канал

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