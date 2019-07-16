«Отреставрированные» зубцы для стрелков в Аккерманской крепости оказались пенопластовыми

Пользователи соцсетей заметили на стенах дома турецкого коменданта XVIII века в Белгород-Днестровской крепости бутафорские пенопластовые зубцы.

Фото с примерами такой «реконструкции» выложили на странице «Белгород-Днестровский/Аккерман» в Facebook.

Отреагировал на эту ситуацию доктор исторических наук, заведующий кафедрой Южноукраинского национального педагогического университета им.Ушинского Андрей Красножон.

«Дирекция коммерческого предприятия “Фортеця”, эксплуатирующего памятник архитектуры Аккерманская крепость, не устает радовать общественность примерами мракобесия. На остатках стены дома турецкого коменданта XVIII века, который примыкал к цитадели, налепили бутафорские пенопластовые мерлоны (зубцы) для стрелков. Это остатки жилого помещения, а не оборонного, и пенопласт изобрели вовсе не османские зодчие», – заявил историк.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” писала, что в Одесской области готовят документы для включения “Белгород-Днестровской крепости в список ЮНЕСКО.

Фото: группа «Белгород-Днестровский/Аккерман» в Facebook