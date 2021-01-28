Отпустит ли Одессу непогода: прогноз на 29 января

Что наделала в Одессе непогода – фоторепортаж Уже второй день подряд в Одессе бушует снежная стихия. Город находится в «красной» зоне опасности. Сильный снегопад повалил сотни деревьев, оборвал провода, лишил часть горожан света и отопления. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе на Таирова активно убирают последствия непогоды (фото, видео) Сегодня на Одессу обрушился снегопад и сильный ветер, а к обеду и вовсе пошел проливной дождь. Несмотря на такие условия, работники коммунальных служб все равно вышли убирать последствия непогоды. Как это было на Таирова, запечатлел корреспондент «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ