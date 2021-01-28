Отпустит ли Одессу непогода: прогноз на 29 января

В пятницу, 29 января, в Одессе облачно. Ночью снег, днем небольшие осадки. Налипание мокрого снега, гололедица, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4 °С мороза, днем 0-2 °С тепла.
По Одесской области Облачно. Ночью снег, местами метель. Днем местами небольшие осадки. Налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8 °C мороза, днем от 2 °C мороза до 3 °C тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков, 1-2 км.
Фото Марии Котовой