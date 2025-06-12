Отключения света

Южный РЭС

Работы до 20.00:

  • Крутоярская, 21,
  • Иванова, 2,
  • пер.Иванова, 1-2,
  • пер. Каберне,
  • Сухолиманная, 5-51. 
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Северный РЭС

Работы до 20.00:

  • 1-6 Садовая, 1-71,
  • Наклонная, 1-174,
  • Штилевая, 2-118,
  • переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Чайкова, 1-71,
  • Кошица, 1-69,
  • Глаубермана, 1-17,164,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Л. Украинки, 10-20,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • К.Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • пер. 1,3й Керченский, 3-11,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Южная дор, 2-73,
  • Николаевская дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • Викандера и Ларсена, 10-187,
  • пер. 9,11-12й Черноморский, 1-30.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Итальянская, 62-76,
  • Б. Арнаутская, 24-91,
  • Канатная, 81-82,
  • Омеляновича-Павленко, 1-6,
  • Ямчитского, 3,3а,
  • Пантелеймоновская, 64-76,
  • пр. Украинских Героев, 33-41,
  • пер. Ониловой, 13-17,
  • Европейская, 72-91,
  • Старорезничная, 16-20,
  • М. Арнаутская, 52-107,
  • Ришельевская, 66,68,
  • Итальянский б-р, 2-11,
  • Гимназическая, 23,25.

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