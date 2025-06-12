Южный РЭС
Работы до 20.00:
- Крутоярская, 21,
- Иванова, 2,
- пер.Иванова, 1-2,
- пер. Каберне,
- Сухолиманная, 5-51.
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Северный РЭС
Работы до 20.00:
- 1-6 Садовая, 1-71,
- Наклонная, 1-174,
- Штилевая, 2-118,
- переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Кошица, 1-69,
- Глаубермана, 1-17,164,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Л. Украинки, 10-20,
- Конноармейская, 1,1а,
- Шептицкого, 1-5,
- пер. Одесский, 3-7,
- Мариупольская, 20-68,
- Малая Садовая, 1-22,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- К.Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- пер. 1,3й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-52,
- Южная дор, 2-73,
- Николаевская дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- Викандера и Ларсена, 10-187,
- пер. 9,11-12й Черноморский, 1-30.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Итальянская, 62-76,
- Б. Арнаутская, 24-91,
- Канатная, 81-82,
- Омеляновича-Павленко, 1-6,
- Ямчитского, 3,3а,
- Пантелеймоновская, 64-76,
- пр. Украинских Героев, 33-41,
- пер. Ониловой, 13-17,
- Европейская, 72-91,
- Старорезничная, 16-20,
- М. Арнаутская, 52-107,
- Ришельевская, 66,68,
- Итальянский б-р, 2-11,
- Гимназическая, 23,25.