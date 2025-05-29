Отключения света

Центральный РЭС

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Работы до 17:00:

  • Ангарская,
  • М. Аркаса, 136А,158,
  • Братская, 2-15,
  • Героев Змеиного,
  • Дунайская, 1-36,
  • Измаильская, 1-25,
  • Колонтаевская, 12,15,
  • Курганная, 1-21,
  • Магистральная, 84-122,
  • Мастеровая, 39,
  • Миндальная, 4,
  • Леонтовича, 3-29,
  • Озерная, 1-13,
  • Патриотическая,
  • П. Лещенко, 2-107,
  • Южная, 27- 48,
  • Разумовского, 2-9,
  • Садыковская, 37,
  • пер. Лещенко, 2-107,
  • Южная, 27- 48,
  • Разумовского, 2-9,
  • Садыковская, 37,
  • пер. Кинбурнский, 3-9,
  • сквер Дмитрия Дорошенко, 1.
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Южный РЭС

 Работы до 17:00:

  • Варненская, 17, 19, (с корпусами)

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • А.Кошица,
  • Наклона, 17/1,
  • Атамана Головатого, 1-31,
  • Наклонная,
  • Церковная, 8,
  • Атамана Чепиги, 4-52,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилева, 22-118,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • пер. Одесский, 3, 3а, 5, 7.                                                              





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