Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Ангарская,
- М. Аркаса, 136А,158,
- Братская, 2-15,
- Героев Змеиного,
- Дунайская, 1-36,
- Измаильская, 1-25,
- Колонтаевская, 12,15,
- Курганная, 1-21,
- Магистральная, 84-122,
- Мастеровая, 39,
- Миндальная, 4,
- Леонтовича, 3-29,
- Озерная, 1-13,
- Патриотическая,
- П. Лещенко, 2-107,
- Южная, 27- 48,
- Разумовского, 2-9,
- Садыковская, 37,
- пер. Лещенко, 2-107,
- Южная, 27- 48,
- Разумовского, 2-9,
- Садыковская, 37,
- пер. Кинбурнский, 3-9,
- сквер Дмитрия Дорошенко, 1.
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Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Варненская, 17, 19, (с корпусами)
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- А.Кошица,
- Наклона, 17/1,
- Атамана Головатого, 1-31,
- Наклонная,
- Церковная, 8,
- Атамана Чепиги, 4-52,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилева, 22-118,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- пер. Одесский, 3, 3а, 5, 7.