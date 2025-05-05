Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 2а-10а линии на жилом массиве,
- 36а-55а, линии на жилом массиве,
- 1-а,2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
- Адама Мицкевича, 1-35,
- Беляевская, 1-9,
- Большая Садовая,
- Вишневая, 1-43,
- Демьянова, 1-13,
- Глаубермана,
- Днепровская, 1-39, 2-40,
- Донецкая, 1-25,
- Жолио Кюри, 1-25,
- Ивана Луценко, 38,47/1,56,
- Капитана Кузнецова, 3-90,
- Керченская,
- Кишиневская, 2-24,
- Бахмутская,
- Леси Украинки,
- Котлеевская, 11-15,
- Луцкая, Малая Садовая, 1-22,
- Мелитопольская, 1-58,
- Чайковая, Наклонная, 17/1,
- О. Кошица,
- Ольвийская (поселок Шевченко), 2,
- Победы, Южная дорога, 2-73,
- Песочная,
- Наклонная,
- Ракетная, 1-18,
- Рельефная, 1-31,
- Пространственная,
- Мариупольская,
- Серогодского,
- Симферопольская, 1-27,
- Соляная,
- Степная, 1-15,
- Тарутинская, 1-13,
- Хуторская,1-25,
- Цебриковская,1-13,
- Центральная, 2-36,
- Черноморского Казачества, 1,2,
- Шептицкого,
- Штилевая,
- Яблочная, 1-4,
- Николаевская дорога, 65,
- переулки с 1-ого по 3-й Дунаевского,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок Вишневый, 2а-14а,
- пров.Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок Песочный, 1-4,
- переулок Шахтинский, 22-46,
- просп. Князя Владимира Великого, 4-57.
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Южный РЭС
Работы до 16:00:
- Левитана, 110,
- просп. Небесной сотни, 65, 67.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Гоголя, 1/3, 7,
- Приморская, 20,23, 25,
- спуск Военный, 1/корп.3.