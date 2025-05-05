Отключения света

Северный РЭС

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Работы до 19:00:

  • 2а-10а линии на жилом массиве,
  • 36а-55а, линии на жилом массиве,
  • 1-а,2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
  • Адама Мицкевича, 1-35,
  • Беляевская, 1-9,
  • Большая Садовая,
  • Вишневая, 1-43,
  • Демьянова, 1-13,
  • Глаубермана,
  • Днепровская, 1-39, 2-40,
  • Донецкая, 1-25,
  • Жолио Кюри, 1-25,
  • Ивана Луценко, 38,47/1,56,
  • Капитана Кузнецова, 3-90,
  • Керченская,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Бахмутская,
  • Леси Украинки,
  • Котлеевская, 11-15,
  • Луцкая, Малая Садовая, 1-22,
  • Мелитопольская, 1-58,
  • Чайковая, Наклонная, 17/1,
  • О. Кошица,
  • Ольвийская (поселок Шевченко), 2,
  • Победы, Южная дорога, 2-73,
  • Песочная,
  • Наклонная,
  • Ракетная, 1-18,
  • Рельефная, 1-31,
  • Пространственная,
  • Мариупольская,
  • Серогодского,
  • Симферопольская, 1-27,
  • Соляная,
  • Степная, 1-15,
  • Тарутинская, 1-13,
  • Хуторская,1-25,
  • Цебриковская,1-13,
  • Центральная, 2-36,
  • Черноморского Казачества, 1,2,
  • Шептицкого,
  • Штилевая,
  • Яблочная, 1-4,
  • Николаевская дорога, 65,
  • переулки с 1-ого по 3-й Дунаевского,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок Вишневый, 2а-14а,
  • пров.Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок Песочный, 1-4,
  • переулок Шахтинский, 22-46,
  • просп. Князя Владимира Великого, 4-57.

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Южный РЭС

Работы до 16:00:

  • Левитана, 110,
  • просп. Небесной сотни, 65, 67.                          

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Гоголя, 1/3, 7,
  • Приморская, 20,23, 25,
  • спуск Военный, 1/корп.3.

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