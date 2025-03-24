Северный РЭС
Работы до 18.00:
- Боровского, 36а.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Колонтаевская, 44-71,
- Балковская, 117-143,
- Разумовского, 59, 61,
- Средняя, 38-66,
- Кутузакия, 39-64,
- Скосная, 42-74,
- Ланжероновская, 19,
- Дерибасовская, 18,
- Европейская, 14.
Работы до 18. 00:
- Солнечная, 24-41,
- Хортицкая, 1-11,
- Мирного, 1-34,
- Житомирская, 1-202,
- Ветеранов Труда, 1-49,
- Буковинская, 1-7,
- Литакова, 44-52,
- Могилевская, 1-22,
- Крестьянская, 1-37,
- Сельская, 13а,
- Магистральная, 1-58,
- Южная, 27,
- Аркаса, 1-74,
- Героев Змеиного, 1-79,
- Горизонтальная, 10-60,
- Крайняя, 3-88,
- Патриотическая, 1-76,
- Умова, 1-122,
- Ученическая, 43-61,
- Солнечная, 1-26,
- Ашхабадская, 1-36,
- Нескучная, 1-61,
- Лещенко, 1-102,
- Северная, 1-44,
- пер. Хотинский, 1-24,
- Чумацкая, 103,
- Июльская, 1-31,
- Карпатская, 1-22,
- Рижская, 1-34,
- Сталепрокатная, 1-34, 418/26,
- Творческая, 1-51,
- просп. Гордиевского, 1-25,
- Сосюры, 29-82,
- Дальницкое шоссе, 19,
- Батуринская, 1-60,
- Подольская, 2-34,
- Облипихова, 1-75,
- Кленовая, 54,
- Клиновая, 1-60,
- Леонида Смоленского, 1-51,
- Бессарабская, 2-6,
- Библиотечная, 1-21,
- Болградская, 2-26,
- Уманская, 1-46,
- пер. 2й Восточный, 1-9,
- пер. Черновицкий, 21-40,
- Молодежная, 1-34,
- Полевая, 1-49,
- Урожайная, 3-44,
- Тираспольское шоссе, 1-17,
- Тираспольская, 25.