Отключения света

Северный РЭС

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Работы до 18.00:

  • Боровского, 36а.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Колонтаевская, 44-71,
  • Балковская, 117-143,
  • Разумовского, 59, 61,
  • Средняя, 38-66,
  • Кутузакия, 39-64,
  • Скосная, 42-74,
  • Ланжероновская, 19,
  • Дерибасовская, 18,
  • Европейская, 14.

Работы до 18. 00:

  • Солнечная, 24-41,
  • Хортицкая, 1-11,
  • Мирного, 1-34,
  • Житомирская, 1-202,
  • Ветеранов Труда, 1-49,
  • Буковинская, 1-7,
  • Литакова, 44-52,
  • Могилевская, 1-22,
  • Крестьянская, 1-37,
  • Сельская, 13а,
  • Магистральная, 1-58,
  • Южная, 27,
  • Аркаса, 1-74,
  • Героев Змеиного, 1-79,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Крайняя, 3-88,
  • Патриотическая, 1-76,
  • Умова, 1-122,
  • Ученическая, 43-61,
  • Солнечная, 1-26,
  • Ашхабадская, 1-36,
  • Нескучная, 1-61,
  • Лещенко, 1-102,
  • Северная, 1-44,
  • пер. Хотинский, 1-24,
  • Чумацкая, 103,
  • Июльская, 1-31,
  • Карпатская, 1-22,
  • Рижская, 1-34,
  • Сталепрокатная, 1-34, 418/26,
  • Творческая, 1-51,
  • просп. Гордиевского, 1-25,
  • Сосюры, 29-82,
  • Дальницкое шоссе, 19,
  • Батуринская, 1-60,
  • Подольская, 2-34,
  • Облипихова, 1-75,
  • Кленовая, 54,
  • Клиновая, 1-60,
  • Леонида Смоленского, 1-51,
  • Бессарабская, 2-6,
  • Библиотечная, 1-21,
  • Болградская, 2-26,
  • Уманская, 1-46,
  • пер. 2й Восточный, 1-9,
  • пер. Черновицкий, 21-40,
  • Молодежная, 1-34,
  • Полевая, 1-49,
  • Урожайная, 3-44,
  • Тираспольское шоссе, 1-17,
  • Тираспольская, 25.

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