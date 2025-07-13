Ключевые моменты:
- Сегодня, 13 июля 2025 года, в Одессе до вечера останутся без света ряд улиц в ведении Северного РЭС;
- Возобновить электроснабжение планируется ориентировочно до 17:00;
- Жители каких адресов временно останутся без света.
Как сообщают в мэрии города, под отключение сегодня попадают улицы, находящиеся в ведении Северного РЭС:
- Четвертая, 33, 37-58а;
- Агрономическая;
- Беляевская, 1-9;
- Бродская, 1-Б;
- Михаила Грушевского, 39/3, 39/3/4, 39/3/5;
- Кольцевая, 1-12;
- Котляревского, 12б;
- Круговая, 1;
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- Болобочана, 1-44;
- Молодежная, 1-49;
- Тарутинская, 1-11;
- Хуторская;
- Цебриковская, 1-13а;
- пер. Агрономический, 1-8а;
- пер. Людмилы Гинзбург, 1-12Б;
- пер. Килевой, 1-9а;
- пер. Круговой, 1-13;
- пер. Крушельницкой, 1-5а;
- пер. Мастерской, 1-11;
- пер. Новый, 1-14а;
- пер. Оранжерейный, 1-32;
- пер. Петра Калнышевского, 1-10;
- пер. Шахтинский;
- пер. Шебелинский, 13-27.
Работы продлятся примерно до 17:00.
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