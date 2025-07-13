Отключения света

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 13 июля 2025 года, в Одессе до вечера останутся без света ряд улиц в ведении Северного РЭС;
  • Возобновить электроснабжение планируется ориентировочно до 17:00;
  • Жители каких адресов временно останутся без света.

Как сообщают в мэрии города, под отключение сегодня попадают улицы, находящиеся в ведении Северного РЭС:

  • Четвертая, 33, 37-58а;
  • Агрономическая;
  • Беляевская, 1-9;
  • Бродская, 1-Б;
  • Михаила Грушевского, 39/3, 39/3/4, 39/3/5;
  • Кольцевая, 1-12;
  • Котляревского, 12б;
  • Круговая, 1;
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  • Болобочана, 1-44;
  • Молодежная, 1-49;
  • Тарутинская, 1-11;
  • Хуторская;
  • Цебриковская, 1-13а;
  • пер. Агрономический, 1-8а;
  • пер. Людмилы Гинзбург, 1-12Б;
  • пер. Килевой, 1-9а;
  • пер. Круговой, 1-13;
  • пер. Крушельницкой, 1-5а;
  • пер. Мастерской, 1-11;
  • пер. Новый, 1-14а;
  • пер. Оранжерейный, 1-32;
  • пер. Петра Калнышевского, 1-10;
  • пер. Шахтинский;
  • пер. Шебелинский, 13-27.

Работы продлятся примерно до 17:00.

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