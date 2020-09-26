Отключения света в Одессе в воскресенье, 27 сентября: кому нужно подготовится

Выбираем лед лампу: на что обратить внимание? 5-7 лет назад лед лампы считались диковиной. В основном потребители отдавали предпочтение лампам накаливания и с осторожностью относились к разного рода новинкам. Но спустя время светодиодные лампы заняли свое место на рынке, благодаря качеству и отличным характеристикам. На что обратить внимание при выборе лед лампы? ПОДРОБНЕЕ

Как спасти технику от перепадов напряжения? Перепады напряжения в сети чреваты серьёзными последствиями для нашей техники. При таких «качелях» значительно сокращается срок службы домашнего агрегата, а при особо сильных колебаниях он и вовсе может выйти из строя. Хорошо, если техника подлежит ремонту, а если – нет? ПОДРОБНЕЕ