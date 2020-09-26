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Отключения света в Одессе в воскресенье, 27 сентября: кому нужно подготовится

Отключения света в Одессе в воскресенье, 27 сентября: кому нужно подготовится

Сегодня, в воскресенье, 27 сентября, многие одесситы останутся без света.

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Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, в воскресенье в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 00:00 до 23:00 света не будет по таким адресам:

  • Авдеева-Черноморского улица, 1а, 17/17а, 4б, 19Г, 3, 3б, 19В, 19/21, 17, 19/8, 9/3, 92, 9/14, 4к, 1Б, 1, 13, 13/Б, 21, 13б, 19А, 9, 13а, 4и, 19/20, 6, 5б, 3В, 15, 11, 9/1, 9/10, 5, 6б/в, 4/1, 9/6, 5А, 19Б, 5/5, 4А, 4Е, 19/6, 19/2, 19/4А, 3А, 19/11, 9/4, 13В, 19, 6а, 13/2, 13/1, 19/9, 19/, 9/9, 4, 17б
  • Аркадиевский переулок, 4/6, 4
  • Бернардацци улица, 21, 7/9, 15/2, 12/8, 10/3, 8А, 13, 9/11, 10/1, 12/5, 14/3, 15, 11, 12/3, 21/2, 9/5А, 10/11, 12/6, 14/24, 12/10, 14, 14/6, 9/5, 10/5, 9/1, 12, 12/9, 21/10, 8/3, 19, 14/12, 10/7, 9/10, 12/4, 10, 12/7, 8, 23, 9, 10/2, 10/9, 17, 37, 272, 29, 25/2, 29А, 35, 27, 33, 7/7, 7/2, 6, 7, 7/11, 7/5, 7/12, 5/2, 7/1, 7/8, 5/18, 5/3, 5а, 5, 5/8, 7/3, 5/17, 7а, 7/13, 5/12, 5/5, 5/10, 5/14, 5/16, 5/11, 14/28
  • Кордонный переулок
    25А, 33/1, 35, 22, 18/5, 22а, 29Б, 27, 24, 19, 20/1, 33а, 29, 21/2, 16а, 25, 16, 18, 33, 17, 33/2, 18а, 37а, 21, 33/3, 23, 20, 31, 37, 17А
  • Окружная улица, 20в, 20
  • Палубная улица, 9, 9/4, 9/3, 9/1, 9/2
  • Педагогическая улица, 29, 52а, 52, 56, 58, 541, 542, 543, 562, 563
  • переулок Леваневского, 1а, 2, 24, 2/3, 9
  • Посмитного улица, 25/1, 25/3, 9, 9а, 12а, 18, 16, 10\12, 25/2, 10, 19, 9діл.3, 10/12/37, 10/12, 19а, 25/4, 12
  • тупик Леваневского, 9, 9А, 7/5, 7/7, 7, 2/10, 2/1А, 216, 2б, 2, 5, 2/4, 2/23, 2/1, 2/6, 5А, 4/172, 15А, 22, 2А, 32, 11, 12, 24, 32А, 222, 14, 23А, 27, 31, 28А, 16, 23, 10, 20, 8, 34, 28, 25, 33, 30, 27а, 36, 4/17, 6, 29, 38, 12А, 26, 1/3, 1, 15, 17, 1/3Б, 19
  • Урожайная улица, 4, 5, 5i, 3б, 3, 3а, 1, 5/1
  • Фонтанская дорога, 36А, 73/75, 71/3, 73, 75

С 7:00 до 20:00 света не будет по таким адресам:

  • Артиллерийская улица, 3А
  • Бисквитный переулок, 16
  • Ботанический переулок, 2А, 2
  • Гагарина проспект, 6А, 2, 4, 8А, 7, 11, 12, 13
  • Довженко улица, 10А, 1, 3, 8А, 10
  • Канатная улица, 95, 97, 101, 102/2, 100/4, 100/5, 100/3, 102, 102/1, 102/3, 102/5, 103, 130, 132, 971, 102/4
  • переулок Каркашадзе, 3/1, 7
  • переулок Слепнёва, 1, 2, 4
  • Пироговская улица, 7/9
  • Романа Кармена улица, 8, 9, 10, 13, 9А, 11А, 11, 9б, 15
  • Садовая улица, 11
  • Садовый переулок, 6, 7, 11, 3А, 6А, 8а, 3, 8, 10, 1112
  • Санаторный переулок, 6А, 5Б, 5
  • Семинарская улица, 1/1, 1/4, 1, 1/3, 1/2, 1/5, 1/6
  • Среднефонтанская улица, 45, 47/51, 27А, 27, 29, 31, 43, 30А, 26, 28, 26/28, 30В
  • Среднефонтанский переулок, 16/18, 1618, 27А, 27, 17/13
  • Транспортная улица, 10, 11
  • Удельный переулок, 2, 7, 5А, 4а, 5, 7/1, 4
  • Французский бульвар, 22Б, 22/1, 21, 23/25, 23гар25, 39А, 37, 39, 14*, 20А, 20, 22, 22А, 19, 12/1, 12\3, 12/2, 12/3, 121, 12, 12\1, 12/4, 34/23, 34/9, 67а, 85/в/3, 16
  • Шевченко проспект, 8/1, 9, 6/5, 6/4, 6/10, 6/8, 8/2, 6/7, 8/12, 11А, 11, 13, 6/6

С 9:00 до 18:00 света не будет по таким адресам:

  • 10 Апреля улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8
  • Дидрихсона улица, 5а, 3, 5, 9, 11
  • Мечникова улица, 36, 36а

С 9:00 до 20:00 света не будет по таким адресам:

  • Маршала Говорова улица, 16, 14А, 12, 14, 16Б, 10, 16А
  • Санаторный переулок, 6А, 5Б, 5

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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