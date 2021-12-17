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Отключения света в Одессе: по каким адресам не будет электричества 18 декабря

Отключения света в Одессе: по каким адресам не будет электричества 18 декабря

В субботу, 18 декабря 2021 года, ряд улиц и домов в разных районах города останутся без света.

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По информации сайта “Блэкаут”, который ссылается на компанию “ДТЭК Одесские электросети”, в субботу, 18 декабря, света не будет по следующим адресам:

  • 2-й Деревообделочный переулок

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 6а, 12а, 12б, 13а, 19, 38а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

С 09:00 по 19:00

  • 2-й Химический переулок

7

С 09:00 по 19:00

  • 3-й Деревообделочный переулок

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 16б, 46а, 71б, 12б, 6а, 31б, 14А, 50а, 33а, 42б, 91, 55а, 16а, 42а

С 09:00 по 19:00

  • 3-й Химический переулок

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 8а, 14, 8б

С 09:00 по 19:00

  • 4-й Деревообделочный переулок

2, 4, 6Б, 50А, 61

С 09:00 по 19:00

  • Деревообделочная улица

45, 49а

С 09:00 по 19:00

  • Лодочный переулок

1, 15А, 3, 4, 5, 5а, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 8

С 09:00 по 19:00

  • Михаила Грушевского улица

39/13, 39/14, 39/15, 39/21, 39/1, 39/23, 39-21

С 09:00 по 19:00

  • Пестеля улица

8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 95б, 91А, 81Б, 81А, 71а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97

С 09:00 по 19:00

  • Промышленная улица

127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 149а, 149б, 149в, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195

С 09:00 по 19:00

  • Промышленный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 36а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38

С 09:00 по 19:00

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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