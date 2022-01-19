Отключения света в Одессе: кому не повезет в четверг, 20 января

Блэкаут по-одесски: кому отключат свет в день Крещения Завтра, в среду, 19 января 2022 года, в день Крещения, в Одессе грядет очередной плановый блэкаут: без электричества временно останутся жители Киевского, Приморского районов, а также Слободки. ПОДРОБНЕЕ