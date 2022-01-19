Отключения света в Одессе: кому не повезет в четверг, 20 января

Завтра, в четверг, 20 января 2022 года, одесситов ждет новый блэкаут – на этот раз энергетики планируют обесточить более 30 улиц в Киевском, Малиновском и Приморском районах.
По данным сайта «Блэкаут», ссылающегося на компанию «ДТЭК Одесские электросети», без электроснабжения останутся следующие адреса:
- 1-й Дачный переулок
4, 5, 6, 7, 10, корп. 1, корп. 11, корп. 2, корп. 3, корп. 5, 12, корп. 8, корп. 9, 10/, корп. 12, корп. 4, корп. 7, 10/1, 10А, корп. 6
С 08:00 до 17:00;
- 1-й Украинский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9А, 5А, 6А
С 08:00 до 17:00;
- 1-й Хрустальный переулок
4б, 8Б
С 08:00 до 17:00;
- 2-й переулок Костанди
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5А, 4-4А, 4Б, 14А, 7А
С 08:00 до 17:00;
- 2-й Украинский переулок
1, 2
С 08:00 до 17:00;
- Академика Ясиновского улица
16
С 09:00 до 19:00;
- Александра Кутузакия улица
12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 24, 42
С 09:00 до 19:00;
- Бернардацци улица
8, 8/, корп. 1
С 08:00 до 17:00;
- Ванный переулок
1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 9/, корп. 1, 9А, 23, 14А, 14Б, корп. 17, 8/, 16А, корп. 10, 18А, 20/, корп. 12, корп. 15, 3/, 3А, корп. 2, 5А, 9Е, корп. 7, 13А, 8А, 14В
С 08:00 до 17:00;
- Гаршина улица
1, 18Г, 1А*, 1Б, 1В, 4, 5, 5/13, 6, 7, 7/3, 7А, 7Б, 7Б/, корп. 1, 7В, 7Г, 7Е, 7Н, 8А, 9, корп. 20, корп. 25, 9.15, 9/, корп. 16, корп. 21, корп. 31, корп. 4, корп. 6, 1А, 9Д, 9дача, корп. 22, 10, 11, 11-22, 11/, корп. 17, корп. 9, 11/12, 11Б, 11В, 11Д, 11Ж, 12, 12/1, 13/, корп. 2, 13А, 14, 14А, 14Б, 15, 17, 18, 18/, 18А, 18Б, корп. 3, 9В
С 08:00 до 17:00;
- Дачная улица
3А, 6, 6/, корп. 13, корп. 6, корп. 9, 6/11, 6/4, 6А, 6Б, 7, 7А, 10/4, корп. 7, корп. 5, 10/, корп. 10, 8, 9, 10, 12
С 08:00 до 17:00;
- Дачный переулок
8А
С 08:00 до 17:00;
- Китобойная улица
77, 77В
С 08:00 до 17:00;
- Кордонный переулок
3
С 08:00 до 17:00;
- Костанди улица
1/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, корп. 19, корп. 20, корп. 21, корп. 32, корп. 33, 5/13, 5/15, 5/20, корп. 1, 5/4, 5/5, 5А, корп. 7, 6А, 6Б, 6Г, 6Е, 6К, 25, корп. 22, 7/, корп. 29, корп. 39, корп. 41, корп. 5, 9-11, корп. 6, корп. 9, 2А, корп. 2, корп. 3, 8/8, 2Г, 10А, 10Б, 10В, 3/3, 12/, 12А, 3А, 13/В-2, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 3Б, 14/, корп. 23, корп. 26, корп. 4, 14/1, 14/А, 14В, 14Ж, 14уч, 3В, 15/Б, 15А, 15В, 3Г, 3Д, 17А, 17В, 3Е, 18А, 18Б, 18В, 3Е, корп. 24, 20А, 5/, 22А, корп. 11, 23А, корп. 12, 24Б, 24Г, 8/
С 08:00 до 17:00;
- Куприна улица
9А
С 08:00 до 17:00;
- Летний переулок
1/, 5/29, 1/5, 2, 2/, корп. 16, корп. 22, корп. 7, 2/20, 5/, корп. 5, 1, 2/9, корп. 14, 2/11, 2/21, 2/24, 5, 5/13, 5/13А, корп. 20
С 08:00 до 17:00;
- Львовская улица
1, 28А, корп. 10, 1А, 1В, 1Г, 2, 2/1, 2А, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/, 1/, 10А, 10Б, 11, 12А, 13, 14А, 15, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 26, 28, корп. 1
С 08:00 до 17:00;
- Ляпидевского улица
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 3Б, 16, корп. 2, корп. 9, 4А, 4Б, 4В, корп. 1, 4Д
С 08:00 до 17:00;
- Мастерская улица
1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
С 09:00 до 19:00;
- Обсерваторный переулок
1, 3, 5, 9
С 09:00 до 19:00;
- Педагогическая улица
22, 24
С 09:00 до 17:00;
- переулок Гаршина
3, 22Б, корп. 9, 5, 5/, корп. 14, корп. 2, корп. 25, корп. 3, 5/7, 5А, 3/, корп. 5, 7/5, 16, 16А, 18, 20, 20А, 20Б, корп. 1, 22А, 7/
С 08:00 до 17:00;
- Приморский бульвар
1, 3, 3/, корп. 9, 4/, корп.7, 11, 15
С 08:00 до 17:00;
- Раскидайловская улица
16, 30
С 09:00 до 19:00;
- Ризовская улица
17, 19, 21, 22, 24, 26, 28
С 09:00 до 19:00;
- Толбухина улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 7/, 7А, 25, 2А, корп. 99, 1А, 10В, 10Д, 3А, 1Б, 12А, 4Б, 1В, 16/, корп. 3, 16А, 16А, 16В, 16В/1, 16Ж, 5А, 5Б, 18А, корп. 102, 6Б, 21А, 1Г, 23А, 10А
С 08:00 до 17:00;
- Фонтанская дорога
36А, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 62, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, корп.117, корп.12, корп.14, корп.15, корп.16, корп.17, корп.18, корп.19, корп.2, корп.20, корп.21, корп.22, корп.23, корп.24, корп.25, корп.26, корп.27, корп.28, корп.29, корп.3, корп.30, корп.31, корп.32, корп.33, корп.35, корп.36, корп.38, корп.4, корп.40, корп.41, корп.44, корп.45, корп.46, корп.47, корп.48, корп.49, корп.5, корп.50, корп.52, корп.53, корп.54, корп.55, корп.56, корп.57, корп.58, корп.59, корп.6, корп.60, корп.61, корп.62, корп.63, корп.64, корп.66, корп.67, корп.68, корп.69, корп.70, корп.72, корп.73, корп.74, корп.76, корп.78, корп.8, корп.80, корп.81, корп.82, корп.83, корп.84, корп.86, корп.87, корп.89, корп.9, корп.91, корп.94, корп.95, корп.96, корп.98, корп.99, 76/23, 76/56, 76/60, 76/74, 76/75А, 76/79, 76діл.7, 76уч, корп.93, 46А, 78/, 78уч., 58/, корп.1, 82А, 82А/, 42А, 84/, корп.7, 85А, 62/2, 86/, 86/10, 86/3, 86Б, 86діл.3, 86уч, 86уч., 87А, 103, 88А, 74Б, 92/, 92/94, 95/, 95/5, 95/5-, 96А, 96Б, 38А, 98/, 98Г, 98Д, 76/, 100А, 101/1, корп.10, корп.100, 104А, 104Б, 99/6, 106/, корп.34, корп.39, 106/30, 106Б, 99/4, 99/, 109А, корп.102, корп.104, 113А, 95Д, 114/, 114/10, 114/4, 114Б, 114В, 114Г, 95Б, 95А/1, 95А, 127А, 95/3А, 141А, корп.106, 91А, 151/, 151/28, 151уч., корп.107, 155/, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155К, 89Г, 157/, 157/10А, 157Б, 157уч, 89/В, 159А, корп.109, корп.11, 165/16, 85Ж, 71/2, 71/8А, 71А, 71А/2, 71Г, корп.110, корп.112, 83А, 83А/3, 83Б, 83В, корп.116, 85А, 85Б, 85В, 85Д, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 125, 141, 145, 151, 155, 157, 159, 165, 171, корп.13
С 08:00 до 17:00;
- Хрустальная улица
1, 2, 4, 4А, 6, 8, 10
С 08:00 до 17:00;
- Хрустальный переулок
5, 6, 7, 8, 9, 10
С 08:00 до 17:00;
- Цветочная улица
1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 71, 49/, корп. 64, 23/, корп. 76, 56А/, корп. 70, 25/, корп. 77, корп. 86, 13/, корп. 83, 34/, корп. 39, корп. 87, корп. 56, 66А, 67/, корп. 55, 36А, 36Б, 73, 87/, корп. 5, 39/, 1№VIII, 1пр I, 1пр.1, 1пр.17, 1пр.18, 1пр.2, 1пр.25, 1пр.26, 1пр.3, 1пр.4, 1пр.II, 1пр.IX, 1пр.V, 1пр.VI, 1прIII, 1прIV, 1прVII, корп. 69, 2А, 3/, корп.88, 19/, 11/, корп. 84, корп. 80, 46/, 7/, 10А, 33/, корп. 72, 40/, корп. 31, 41/, корп. 68, 75, 79, 63/57
С 08:00 до 17:00;
- Южная улица
13, 15, 15А, 15Б, 16, 18, 20, 22, 48
С 09:00 до 19:00.
Цей матеріал також доступний українською