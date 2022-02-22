Отключения света в Одессе: кого ждет блэкаут 23 февраля

Завтра, в среду, 23 февраля 2022 года, в Одессе на весь день хотят отключить электроснабжение 12 улиц.
Об этом сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на информацию компании «ДТЭК Одесские электросети».
Так, без света на весь день останутся такие адреса:
- 2-й переулок Черепановых
9, 9А
С 09:00 до 19:00;
- Авдеева-Черноморского улица
8/, 16, 18, 20, 22, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 20А, 43А, 53, 45А, 45Б, 45В, 28В, корп. 8, 28Г, 51А, 39А
С 08:00 до 18:00;
- Василия Симоненко улица
2А
С 09:00 до 18:00;
- Героев обороны Одессы улица
48, 52, 52А, 54, 56, 58
С 08:00 до 18:00;
- Добровольского проспект
151/, корп.1
С 08:00 до 18:00;
- Ефима Геллера улица
2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 5Д, 3А, 6А, 6Д, корп. 1, 7А, 4А, 8/, корп. 4, 8А, 8А, корп. 3, 8Б, корп. 2, 9А, 9Б, 4Б, 16, 11А, 11Б, 11В, 5А, 5Б, 5В, 15А, 15Б, 5Г, 30Б, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 30А, 18А, 28А, 19А, 19А/1, 19Б, 19В, 26В, 20А, 21А, 21Б, 21В, 21В/2, 21Г, 21Д, 26Б, 26А, 23А, 23Б, 25В, 24А, 25А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34
С 08:00 до 18:00;
- Капитана Кузнецова улица
93, 95
С 08:00 до 18:00;
- Леси Украинки улица
45
С 08:00 до 18:00;
- Маршала Малиновского улица
18А, 18Б, 18В
С 09:00 до 18:00;
- Паустовского улица
3, 5, 7, 9, 13, 15, 19
С 08:00 до 18:00;
- Черепановых улица
12
С 09:00 до 19:00;
- Чубаевская улица
5, 7, 9, 9А, 9А/Б, 9Б/, корп. 2, 9В, 9Г, 18Б, 13А, 15К, 15А, 15В, 15Г, 15Д, 15Ж, 15И, 16А, 16Б, 15Б, 17/, корп. 1, 11, 18/, корп. 5, 18А, 11Д, 20А, 28Б, 22А, 22Б, 28А, 24А, 26Б, 26/, 26А, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28
С 08:00 до 18:00.
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