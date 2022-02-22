Отключения света в Одессе: кого ждет блэкаут 23 февраля

Завтра, в пятницу, 18 февраля 2022 года, в Одессе собираются временно обесточить 40 улиц в разных районах города. Об этом информирует компания «ДТЭК Одесские электросети», на которую ссылается сайт «Блэкаут».

Во время ремонта стоит подумать о будущем. У вас может появиться электросамокат и его нужно будет заряжать в прихожей — а лишней розетки там нет. Вы захотите купить видеодомофон, систему защиты от протечек или электрический полотенцесушитель, но и здесь вас может ждать разочарование.

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