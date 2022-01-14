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Отключения света в Одессе: какие улицы ждет субботний блэкаут 15 января

Отключения света в Одессе: какие улицы ждет субботний блэкаут 15 января

Завтра, в субботу, 15 января 2022 года, одесские энергетики запланировали отключение электричества на некоторых улицах города. Причина — проведение плановых работ.

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Об этом сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на компанию «ДТЭК Одесские электросети».

Так, без электричества останутся:

  • Багрицкого улица

С 09:00 по 19:00

  • Багрицкого улица

С 08:30 по 19:00

  • Кропивницкого улица

1, 2, 4, 5, 2А, 3а, 1А, 4А, 6, 1/В, 12Б, 12А, корп.1, 12/, 7, 8, 10, 12, 14

С 08:30 по 19:00

  • Кропивницкого улица

1, 2, 4, 5, 2А, 3а, 1А, 4А, 6, 1/В, 12Б, 12А, корп.1, 12/, 7, 8, 10, 12, 14

С 09:00 по 19:00

  • Люстдорфская дорога

8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18а

С 08:30 по 19:00

  • Люстдорфская дорога

8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18а

С 09:00 по 19:00

  • Кирпичнозаводская

3, 17А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 3А, 11, 11А, 13, 15, 17, 9А

С 08:30 по 19:00

  • Кирпичнозаводская

3, 17А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 3А, 11, 11А, 13, 15, 17, 9А

С 09:00 по 19:00

  • Якова Бреуса улица

1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А

С 08:30 по 19:00

  • Якова Бреуса улица

1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А

С 09:00 по 19:00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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