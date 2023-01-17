Отключения света в Одессе и области 17 января: что усугубляет ситуацию?

Во вторник, 17 января в Одессе и области, как и в последние несколько дней, продолжаются экстренные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не действуют.

Об этом сказано в сообщении на сайте компании ДТЭК Одесские Электросети.

Ситуацию усугубляет сильный юный ветер. В этой связи ремонтные бригады ДТЭК приведены в повышенную готовность.

В ДТЭК сообщают, что аварийные бригады переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы вовремя устранять аварии. Энергетики также просят помочь энергосистеме и не перегружать сеть, включать энергоемкие приборы по очереди, а не одновременно.

С другой стороны этот ветер принес в Одесский регион повышение температуры воздуха до плюс 10 градусов днем. И ночью она тоже остается положительной. Это должно уменьшить нагрузку на электросети и сделать периоды, когда свет есть, более продолжительными.

Напомним, что после российского обстрела 14 января состояние энергетической системы Украины ухудшилось. Ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры. НЭК Укрэнерго снизила лимиты потребления электрической мощности операторам системы распределения.