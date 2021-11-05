Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: где не будет электричества 6 ноября

Отключения света в Одессе: где не будет электричества 6 ноября

Завтра, в субботу, 6 ноября в Одессе из-за плановых работ останутся без электроснабжения некоторые улицы города.

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Об этом информирует сайта «Блэкаут» со ссылкой на компанию «ДТЭК Одесские электросети».

Так, без света останутся следующие адреса:

  • 1-й Соляной переулок

1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28

С 08:00 по 20:00

  • 2-й Соляной переулок

3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19

С 08:00 по 20:00

  • 4-й Соляной переулок

4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9В, 13

С 08:00 по 20:00

  • 6-й Соляной переулок

3, 4, 5, 5а, 6, 8

С 08:00 по 20:00

  • 7-й Соляной переулок

4, 14, 20а, 20Б, 22, 24

С 08:00 по 20:00

  • Щорса улица

132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146

С 09:00 по 19:00

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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