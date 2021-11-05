Отключения света в Одессе: где не будет электричества 6 ноября

Завтра, в субботу, 6 ноября в Одессе из-за плановых работ останутся без электроснабжения некоторые улицы города.
Об этом информирует сайта «Блэкаут» со ссылкой на компанию «ДТЭК Одесские электросети».
Так, без света останутся следующие адреса:
- 1-й Соляной переулок
1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28
С 08:00 по 20:00
- 2-й Соляной переулок
3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19
С 08:00 по 20:00
- 4-й Соляной переулок
4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9В, 13
С 08:00 по 20:00
- 6-й Соляной переулок
3, 4, 5, 5а, 6, 8
С 08:00 по 20:00
- 7-й Соляной переулок
4, 14, 20а, 20Б, 22, 24
С 08:00 по 20:00
- Щорса улица
132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146
С 09:00 по 19:00