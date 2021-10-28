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Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 29 октября

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 29 октября

Завтра, в пятницу, 28 октября, в Одессе собираются в плановом порядке обесточить 9 улиц.

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Такие данные приводит сайт “Блэкаут” со ссылкой на компанию “ДТЭК Одесские электросети”.

В частности, без света останутся такие адреса:

  1. Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7а, 9, 31 С 09:00 до 18:00;
  2. Гераневая улица, 2 С 06:00 до 20:00;
  3. Героев-Пограничников улица, 4 С 06:00 до 20:00;
  4. Добровольского проспект, 114/1, 122/1, 126/1 С 08:00 до 17:00;
  5. Мичурина улица, 19, 19а С 08:00 до 20:00;
  6. Ольгиевский спуск, 8а С 09:00 до 18:00;
  7. переулок Матросская Слободка, 2 С 08:00 до 20:00;
  8. Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11 С 09:00 до 18:00;
  9. Тепличная улица, 3б, 4а С 08:00 до 20:00.

Напомним, ранее компания “ДТЭК Одесские Электросети” запросила у благотворительного фонда “Корпорация монстров” адреса больных с COVID-19, которые зависят от кислорода и лежат дома под кислородными концентраторами. Энергетики обещают не включать эти дома от электроэнергии в рамках плановых ремонтных работ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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