Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 29 октября

Завтра, в пятницу, 28 октября, в Одессе собираются в плановом порядке обесточить 9 улиц.

Такие данные приводит сайт “Блэкаут” со ссылкой на компанию “ДТЭК Одесские электросети”.

В частности, без света останутся такие адреса:

Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7а, 9, 31 С 09:00 до 18:00; Гераневая улица, 2 С 06:00 до 20:00; Героев-Пограничников улица, 4 С 06:00 до 20:00; Добровольского проспект, 114/1, 122/1, 126/1 С 08:00 до 17:00; Мичурина улица, 19, 19а С 08:00 до 20:00; Ольгиевский спуск, 8а С 09:00 до 18:00; переулок Матросская Слободка, 2 С 08:00 до 20:00; Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11 С 09:00 до 18:00; Тепличная улица, 3б, 4а С 08:00 до 20:00.

Напомним, ранее компания “ДТЭК Одесские Электросети” запросила у благотворительного фонда “Корпорация монстров” адреса больных с COVID-19, которые зависят от кислорода и лежат дома под кислородными концентраторами. Энергетики обещают не включать эти дома от электроэнергии в рамках плановых ремонтных работ.