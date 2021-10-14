Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 15 октября

За окном уже холодно, а центральное отопление еще не дали. Одесситы достают из своих чуланов масляные радиаторы, тепловые пушки, термовентиляторы и конвекторы. Как говорят электрики — это самое хлебное время, ведь количество заявок увеличивается. У людей в старом фонде горит проводка, плавятся розетки и дымятся обогреватели.

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