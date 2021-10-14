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Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 15 октября

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 15 октября

Завтра, в пятницу, 15 октября, несколько одесских улиц снова останутся без света из-за плановых работ.

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По данным сайта «Блэкаут», ссылающегося на энергетиков компании «ДТЭК Одесские электросети», света не будет по таким адресам:

1-й переулок Нефтяников, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13

С 09:00 по 19:00;

2-й Куликовский переулок, 4а, 4в, 6, 7

С 08:30 по 16:00;

2-й переулок Нефтяников, 1, 2, 3, 4, 5

С 09:00 по 19:00;

3-й переулок Нефтяников, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18

С 09:00 по 19:00;

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

С 09:00 по 19:00;

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3/в, 3а, 3г, 4, 6а, 5, 6, 8, 10

С 09:00 по 19:00;

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 8а, 12а, 14а

С 09:00 по 19:00;

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18а, 43а, 35/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

С 09:00 по 19:00;

Альпинистов улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

С 09:00 по 19:00;

Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7а, 9, 31

С 09:00 по 18:00;

Битумная улица, 2, 21а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/2, 10

С 09:00 по 19:00;

Большая Арнаутская улица, 52

С 09:00 по 19:00;

Гагарина проспект, 2

С 08:00 по 17:00;

Газовая улица, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

С 09:00 по 19:00;

Гераневая улица, 2

С 08:00 по 20:00;

Героев-Пограничников улица, 4

С 08:00 по 20:00;

Гладкова улица, 1, 49в, 2, 3, 3А, 3б, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7в, 9, 10, 10а, 11, 2а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 27, 31, 33, 33/1, 33а, 35, 43а, 11а

С 09:00 по 19:00;

Екатерининская улица, 84/86, 85, 87, 89, 91, 93

С 09:00 по 19:00;

Луцкая улица, 59, 59а, 61, 61а, 63

С 09:00 по 19:00;

Малая Арнаутская улица, 73

С 09:00 по 19:00;

Ольгиевский спуск, 8а

С 09:00 по 18:00;

Пантелеймоновская улица, 76

С 09:00 по 19:00;

Путевая улица, 22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31г, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 24, 37б, 37е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 47, 49, 37а

С 09:00 по 18:00;

Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

С 09:00 по 19:00;

Республиканская улица, 1, 2, 3, 7, 1ж, 8, 1а, 2б, 1б, 3а, 1в, 7б, 2а

С 09:00 по 19:00;

Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11

С 09:00 по 18:00;

Шефская улица, 8, 16, 33, 35, 37, 35б, 39, 37а, 35а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

С 09:00 по 18:00.

Отметим, утром 14 октября в Одессе из-за аварии на подстанции «ЮЗР» без света осталась часть микрорайона Таирова и Черемушки. Энергетики в течение часа оперативно восстановили электроснабжение.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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