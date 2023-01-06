Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: 6 января два района весь день проведут без света

Отключения света в Одессе: 6 января два района весь день проведут без света

6 января 2023 в течении всего дня не будет света в Приморском и части Малиновского районов Одессы. Они будут обесточены с 12:00 до 18:00. Энергетикам надо заменить кабельную линию.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские Электросети.

В сообщении сказано, что сотрудники компании будут выполнять плановые работы по замене кабельной линии в Приморском районе города.

В результате должно улучшиться качество электроснабжения и снизить аварийность в тех одесских домах, которые питаются от этой линии. Для безопасного выполнения работ выполнять их необходимо в дневное время.

Также в Одессе продолжают действовать стабилизационные отключения электроэнергии по графикам. Но как отмечают в самой компании, если ситуация в энергосети позволяет, отключений не проводят. В чем и убедилось большинство одесситов – с Нового года свет в домах и квартирах есть всегда.

Но, к сожалению, после праздников, областные власти прогнозируют возобновление отключений по графикам – в Украине похолодает, и на полную мощность заработает промышленность, а значит вырастет и нагрузка на сеть.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить