Отключения света в Одессе: 6 января два района весь день проведут без света

6 января 2023 в течении всего дня не будет света в Приморском и части Малиновского районов Одессы. Они будут обесточены с 12:00 до 18:00. Энергетикам надо заменить кабельную линию.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские Электросети.

В сообщении сказано, что сотрудники компании будут выполнять плановые работы по замене кабельной линии в Приморском районе города.

В результате должно улучшиться качество электроснабжения и снизить аварийность в тех одесских домах, которые питаются от этой линии. Для безопасного выполнения работ выполнять их необходимо в дневное время.

Также в Одессе продолжают действовать стабилизационные отключения электроэнергии по графикам. Но как отмечают в самой компании, если ситуация в энергосети позволяет, отключений не проводят. В чем и убедилось большинство одесситов – с Нового года свет в домах и квартирах есть всегда.

Но, к сожалению, после праздников, областные власти прогнозируют возобновление отключений по графикам – в Украине похолодает, и на полную мощность заработает промышленность, а значит вырастет и нагрузка на сеть.