Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 5 октября

Отключения света в Одессе 5 октября

Завтра, во вторник, 5 октября, некоторые улицы в Одессе останутся без электроснабжения.

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Энергетики запланировали там регламентные ремонты и техническое обслуживание оборудования.

Об этом информирует ресурс «Блэкаут. Одесса» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».

5 октября свет в Одессе отключат по следующим адресам:

 

  • 2-й переулок Марии Демченко

3/3, 4/1, 4/10, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7

С 09:00 по 19:00

  • 3-я линия Марии Демченко

18Б

С 09:00 по 19:00

  • Аграрная улица

3, 5

С 09:00 по 19:00

  • Академика Вавилова улица

1б.4/2

С 09:00 по 19:00

  • Академика Глушко проспект

20

С 08:00 по 17:00

  • Балковская улица

1, 3/1, 7, 7А, 9, 31

С 09:00 по 18:00

  • Весенняя улица

1, 1а, 2, 2А, 5

С 09:00 по 19:00

  • Вячеслава Кириллова улица

1/1А, 1/3А, 6А.6Б

С 09:00 по 19:00

  • Лунная улица

16А

С 09:00 по 19:00

  • Марии Демченко улица

2/1, 211г, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2/3, 3/1, 3/10, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 5/9, 3

С 09:00 по 19:00

  • Маршала Говорова улица

10/3, 10/4

С 09:00 по 19:00

  • Николая Стражеско

10, 12, 14, 16, 18, 20/22

С 09:00 по 19:00

  • Ольгиевский спуск

С 09:00 по 18:00

  • Пишоновская улица

19, 21, 25, 26, 30, 22/1, 26/1, 26/2, 24/2, 30/1, 30В, 32, 32/1, 36Б, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 303

С 09:00 по 18:00

  • Пишоновский переулок

2, 4

С 09:00 по 18:00

  • Скидановская улица

3, 5, 7, 7-11

С 09:00 по 18:00

  • Фонтанская дорога

71Д

С 08:00 по 20:00

  • Яблоневая улица

1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 5/7, 1А, 19/21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25

С 09:00 по 19:00

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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