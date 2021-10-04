Завтра, во вторник, 5 октября, некоторые улицы в Одессе останутся без электроснабжения.
Энергетики запланировали там регламентные ремонты и техническое обслуживание оборудования.
Об этом информирует ресурс «Блэкаут. Одесса» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».
5 октября свет в Одессе отключат по следующим адресам:
- 2-й переулок Марии Демченко
3/3, 4/1, 4/10, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7
С 09:00 по 19:00
- 3-я линия Марии Демченко
18Б
С 09:00 по 19:00
- Аграрная улица
3, 5
С 09:00 по 19:00
- Академика Вавилова улица
1б.4/2
С 09:00 по 19:00
- Академика Глушко проспект
20
С 08:00 по 17:00
- Балковская улица
1, 3/1, 7, 7А, 9, 31
С 09:00 по 18:00
- Весенняя улица
1, 1а, 2, 2А, 5
С 09:00 по 19:00
- Вячеслава Кириллова улица
1/1А, 1/3А, 6А.6Б
С 09:00 по 19:00
- Лунная улица
16А
С 09:00 по 19:00
- Марии Демченко улица
2/1, 211г, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2/3, 3/1, 3/10, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 5/9, 3
С 09:00 по 19:00
- Маршала Говорова улица
10/3, 10/4
С 09:00 по 19:00
- Николая Стражеско
10, 12, 14, 16, 18, 20/22
С 09:00 по 19:00
- Ольгиевский спуск
8А
С 09:00 по 18:00
- Пишоновская улица
19, 21, 25, 26, 30, 22/1, 26/1, 26/2, 24/2, 30/1, 30В, 32, 32/1, 36Б, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 303
С 09:00 по 18:00
- Пишоновский переулок
2, 4
С 09:00 по 18:00
- Скидановская улица
3, 5, 7, 7-11
С 09:00 по 18:00
- Фонтанская дорога
71Д
С 08:00 по 20:00
- Яблоневая улица
1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 5/7, 1А, 19/21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25
С 09:00 по 19:00