Отключения света в Одессе 4 октября

Завтра, в понедельник, 4 октября, некоторые улицы в Одессе останутся без электроснабжения.
Энергетики запланировали там регламентные ремонты и техническое обслуживание оборудования.
Об этом информирует ресурс «Блэкаут. Одесса» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».
4 октября свет в Одессе отключат по следующим адресам:
- 5-я линия Марии Демченко
61А
С 08:51 по 15:51
- Академика Вильямса улица
44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2
С 08:00 по 18:00
- Академика Вильямса улица
44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2
С 08:00 по 17:00
- Академика Вильямса улица
44, 44.
С 08:00 по 18:00
- Академика Вильямса улица
44, 44.
С 08:00 по 17:00
- Балковская улица
1, 3/1, 7, 7А, 9, 31
С 09:00 по 18:00
- Гранатная улица
20Б
С 09:00 по 19:00
- Ольгиевский спуск
8А
С 09:00 по 18:00
- Скидановская улица
3, 5, 7, 7-11
С 09:00 по 18:00
- Французский бульвар
48/50А
С 09:00 по 19:00
- Шевченко проспект
33, 12/1, 12/2, 121
С 09:00 по 19:00