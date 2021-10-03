Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 4 октября

Отключения света в Одессе 4 октября

Завтра, в понедельник, 4 октября, некоторые улицы в Одессе останутся без электроснабжения.

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Энергетики запланировали там регламентные ремонты и техническое обслуживание оборудования.

Об этом информирует ресурс «Блэкаут. Одесса» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».

4 октября свет в Одессе отключат по следующим адресам:

 

  • 5-я линия Марии Демченко

61А

С 08:51 по 15:51

  • Академика Вильямса улица

44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2

С 08:00 по 18:00

  • Академика Вильямса улица

44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2

С 08:00 по 17:00

  • Академика Вильямса улица

44, 44.

С 08:00 по 18:00

  • Академика Вильямса улица

44, 44.

С 08:00 по 17:00

  • Балковская улица

1, 3/1, 7, 7А, 9, 31

С 09:00 по 18:00

  • Гранатная улица

20Б

С 09:00 по 19:00

  • Ольгиевский спуск

С 09:00 по 18:00

  • Скидановская улица

3, 5, 7, 7-11

С 09:00 по 18:00

  • Французский бульвар

48/50А

С 09:00 по 19:00

  • Шевченко проспект

33, 12/1, 12/2, 121

С 09:00 по 19:00

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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