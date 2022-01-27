Отключения света в Одессе: 28 января не повезет 17-ти улицам

Завтра, в пятницу, 28 января 2022 года, в Одессе несколько десятков домов снова останутся без света из-за плановых работ на электросетях.
Как сообщает сайт «Блэкаут», ссылаясь на данные компании «ДТЭК Одесские электросети», электроснабжения не будет у жителей 17-ти улиц.
В частности пятничный блэкаут затронет такие адреса:
- Большая Арнаутская улица
33, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55
С 09:00 до 19:00;
- Гимназическая улица
3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 8/, корп. 10, 8/10, корп. 24, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30
С 09:00 до 19:00;
- Давида Ойстраха улица
1, 3, 4
С 09:00 до 20:00;
- Ефимова улица
2, 4, 6, 7, 7/, корп. 3, 7А, 8, 8А, 9, 12, 13, 17, 19
С 08:30 до 18:00;
- Канатная улица
72, 74, 76, 76Ж, 78
С 09:00 до 19:00;
- Левитана улица
123Б
С 00:00 до 16:00;
- Лейтенанта Шмидта улица
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17
С 09:00 до 19:00;
- Малая Арнаутская улица
34, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59
С 09:00 до 19:00;
- Маршала Малиновского улица
18А, 18Б, 18В
С 09:00 до 19:00;
- Осипова улица
37, 39, 41, 43, 45, 50, корп. 52, 50/
С 09:00 до 19:00;
- Пантелеймоновская улица
7, 9, 44, 46, 48, 56
С 09:00 до 19:00;
- Педагогическая улица
22, 24
С 09:00 до 18:00;
- переулок Герцена
2, 3, 5, 8А, 2А, 6, 3А, 4А, 7, 8, 9, 10, 11, 51
С 08:30 до 18:00;
- Пушкинская улица
41, 45, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71
С 09:00 до 19:00;
- Успенская улица
61
С 09:00 до 19:00;
- Федора Пишенина улица
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 30Б, 33А, 42, 38А, 34А, 30А, 35А, 55А, 51А, 50А, 48А, 46А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59
С 08:30 до 18:00.
- Шота Руставели улица
23А, 23Б
С 08:30 до 18:00.
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