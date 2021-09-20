Отключения света в Одессе 21 сентября

Завтра, во вторник, 21 сентября, в Одессе энергетики запланировали плановое отключение электроснабжения некоторых улиц и домов в разных районах города.
Об этом сообщает ресурс «Блэкаут», ссылаясь на информацию компании «ДТЭК Одесские электросети».
Света может не быть по таким адресам:
2-й переулок Марии Демченко
3/3, 4/1, 4/10, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7
С 09:00 по 19:00
3-я линия Марии Демченко
18Б
С 09:00 по 19:00
Аграрная улица
3, 5
С 09:00 по 19:00
Академика Вавилова улица
1б.4/2
С 09:00 по 19:00
Академическая улица
20А, 20б
С 06:00 по 23:00
Базарная улица
110, 116, 118
С 06:00 по 21:00
Весенняя улица
1, 1а, 2, 2А, 5
С 09:00 по 19:00
Волна тупик
7, 7а, 10
С 06:00 по 23:00
Вячеслава Кириллова улица
1/1А, 1/3А, 6А.6Б
С 09:00 по 19:00
Генерала Бочарова улица
71/2, 71/3
С 09:00 по 18:00
Кленовая улица
2
С 06:00 по 23:00
Клубничный переулок
12, 18
С 06:00 по 23:00
Леонида Утёсова улица
14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64
С 06:00 по 21:00
Лиманный переулок
3, 5, 9, 13, 15, 17, 5А, 19, 3А, 17а, 11А
С 06:00 по 22:00
Лунная улица
16А
С 09:00 по 19:00
Марии Демченко улица
2/1, 211г, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2/3, 3/1, 3/10, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 5/9, 3
С 09:00 по 19:00
Николая Стражеско
10, 12, 14, 16, 18, 20/22
С 09:00 по 19:00
Ольгиевский спуск
8А
С 09:00 по 18:00
Педагогическая улица
22, 23, 24, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 23/9, 23А, 23Д, 34А, 30а, 30Б, 30в, 20А, 32б, 236, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/8, 24А
С 06:00 по 23:00
Пишоновская улица
19, 21, 22/1, 25, 26, 34
С 09:00 по 18:00
Пишоновский переулок
2, 4
С 09:00 по 18:00
Сахарова улица
46, 48
С 09:00 по 18:00
Светлый переулок
13а, 14
С 09:00 по 19:00
Светлый переулок
3, 3., 8, 11., 13а, 14
С 06:00 по 23:00
Северная улица
14
С 06:00 по 23:00
Северная улица
14
С 09:00 по 19:00
Северная улица
14
С 06:00 по 23:00
Северный переулок
14
С 06:00 по 23:00
Северный переулок
14
С 09:00 по 19:00
Солнечная улица
2, 16, 2А, 3/1, 3/1а, 8, 1Б
С 06:00 по 23:00
Тенистая улица
3, 911а, 4А, 5, 6, 6/10, 6/10а, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/1А, 6/2, 6/3, 6/4, 6/4а, 4, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/9б, 6/21, 6А, 6А/14, 6Б, 612, 617, 7, 9, 11, 13, 13А, 6/5
С 06:00 по 23:00
Фонтанская дорога
49/1
С 06:00 по 23:00
Французский бульвар
54, 54/23, 54/23А, 54А, 54В, 54Д, 54Л
С 06:00 по 23:00
Черняховского улица
22
С 06:00 по 23:00
Шефская улица
8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
С 09:00 по 18:00
Яблоневая улица
1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 5/7, 1А, 19/21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25
С 09:00 по 19:00
Обратите внимание, что в Одессе сейчас строят новую электроподстанцию “Чубаевская”, которой нет аналогов в городе. Когда она войдет в строй, электроснабжение жилмассива “Таирова” должно улучшиться на порядок.