Отключения света в Одессе 21 сентября

Завтра, во вторник, 21 сентября, в Одессе энергетики запланировали плановое отключение электроснабжения некоторых улиц и домов в разных районах города.

Об этом сообщает ресурс «Блэкаут», ссылаясь на информацию компании «ДТЭК Одесские электросети».

Света может не быть по таким адресам:

2-й переулок Марии Демченко

3/3, 4/1, 4/10, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7

С 09:00 по 19:00

3-я линия Марии Демченко

18Б

С 09:00 по 19:00

Аграрная улица

3, 5

С 09:00 по 19:00

Академика Вавилова улица

1б.4/2

С 09:00 по 19:00

Академическая улица

20А, 20б

С 06:00 по 23:00

Базарная улица

110, 116, 118

С 06:00 по 21:00

Весенняя улица

1, 1а, 2, 2А, 5

С 09:00 по 19:00

Волна тупик

7, 7а, 10

С 06:00 по 23:00

Вячеслава Кириллова улица

1/1А, 1/3А, 6А.6Б

С 09:00 по 19:00

Генерала Бочарова улица

71/2, 71/3

С 09:00 по 18:00

Кленовая улица

2

С 06:00 по 23:00

Клубничный переулок

12, 18

С 06:00 по 23:00

Леонида Утёсова улица

14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64

С 06:00 по 21:00

Лиманный переулок

3, 5, 9, 13, 15, 17, 5А, 19, 3А, 17а, 11А

С 06:00 по 22:00

Лунная улица

16А

С 09:00 по 19:00

Марии Демченко улица

2/1, 211г, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2/3, 3/1, 3/10, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 5/9, 3

С 09:00 по 19:00

Николая Стражеско

10, 12, 14, 16, 18, 20/22

С 09:00 по 19:00

Ольгиевский спуск

8А

С 09:00 по 18:00

Педагогическая улица

22, 23, 24, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 23/9, 23А, 23Д, 34А, 30а, 30Б, 30в, 20А, 32б, 236, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/8, 24А

С 06:00 по 23:00

Пишоновская улица

19, 21, 22/1, 25, 26, 34

С 09:00 по 18:00

Пишоновский переулок

2, 4

С 09:00 по 18:00

Сахарова улица

46, 48

С 09:00 по 18:00

Светлый переулок

13а, 14

С 09:00 по 19:00

Светлый переулок

3, 3., 8, 11., 13а, 14

С 06:00 по 23:00

Северная улица

14

С 06:00 по 23:00

Северная улица

14

С 09:00 по 19:00

Северная улица

14

С 06:00 по 23:00

Северный переулок

14

С 06:00 по 23:00

Северный переулок

14

С 09:00 по 19:00

Солнечная улица

2, 16, 2А, 3/1, 3/1а, 8, 1Б

С 06:00 по 23:00

Тенистая улица

3, 911а, 4А, 5, 6, 6/10, 6/10а, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/1А, 6/2, 6/3, 6/4, 6/4а, 4, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/9б, 6/21, 6А, 6А/14, 6Б, 612, 617, 7, 9, 11, 13, 13А, 6/5

С 06:00 по 23:00

Фонтанская дорога

49/1

С 06:00 по 23:00

Французский бульвар

54, 54/23, 54/23А, 54А, 54В, 54Д, 54Л

С 06:00 по 23:00

Черняховского улица

22

С 06:00 по 23:00

Шефская улица

8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

С 09:00 по 18:00

Яблоневая улица

1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 5/7, 1А, 19/21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25

С 09:00 по 19:00

Обратите внимание, что в Одессе сейчас строят новую электроподстанцию “Чубаевская”, которой нет аналогов в городе. Когда она войдет в строй, электроснабжение жилмассива “Таирова” должно улучшиться на порядок.