Отключения света в Одессе 21 декабря: что значит тестовый режим?

В среду, 21 декабря 2022 года в Одессе действуют стабилизационные графики отключения света. Пока что в тестовом режиме.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские Электросети.
Сегодня уже третий день свет в Одессе и области отключают по новым стабилизационным графикам. Так одесситы могут заранее знать, когда свет в их домах будет, а когда нет, и лучше планировать свой день.
Что означает тестовый режим графиков отключения света
При этом энергетики отмечают, что на этой неделе графики действуют в тестовом режиме. Это значит, что возможны накладки и незапланированные отключения.
Тестовый период необходим для корректировки графиков так, чтобы они максимально соотносились с реальным положением дел в энергосистеме и в дальнейшем точно соблюдались.
Напомним, что старые графики отменили, а у новых есть особенность.
Теперь есть три категории:
- Свет есть. Периоды, когда планируется включение света. Это белый цвет на графике;
- Света нет. Периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике;
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике;
Энергетики предупреждают, что в ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме.
Узнать, в какое время будут отключать свет по вашему адресу можно по этой ссылке:
Проверка текущих отключений по адресу
Если вы знаете свою группу, то можете скачать график в виде картинки или пользовать им со страницы нашего сайта.
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