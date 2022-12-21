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Отключения света в Одессе 21 декабря: что значит тестовый режим?

Отключения света в Одессе 21 декабря: что значит тестовый режим?

В среду, 21 декабря 2022 года в Одессе действуют стабилизационные графики отключения света. Пока что в тестовом режиме.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские Электросети.

Сегодня уже третий день свет в Одессе и области отключают по новым стабилизационным графикам. Так одесситы могут заранее знать, когда свет в их домах будет, а когда нет, и лучше планировать свой день.

Что означает тестовый режим графиков отключения света

При этом энергетики отмечают, что на этой неделе графики действуют в тестовом режиме. Это значит, что возможны накладки и незапланированные отключения.

Тестовый период необходим для корректировки графиков так, чтобы они максимально соотносились с реальным положением дел в энергосистеме и в дальнейшем точно соблюдались.

Напомним, что старые графики отменили, а у новых есть особенность.

Теперь есть три категории:

  1. Свет есть. Периоды, когда планируется включение света. Это белый цвет на графике;
  2. Света нет. Периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике;
  3. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике;

Энергетики предупреждают, что в ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме.

Узнать, в какое время будут отключать свет по вашему адресу можно по этой ссылке:

Проверка текущих отключений по адресу

Если вы знаете свою группу, то можете скачать график в виде картинки или пользовать им со страницы нашего сайта.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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