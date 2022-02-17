Отключения света в Одессе 18 февраля: для кого станет «черной» пятница?

Во время ремонта стоит подумать о будущем. У вас может появиться электросамокат и его нужно будет заряжать в прихожей — а лишней розетки там нет. Вы захотите купить видеодомофон, систему защиты от протечек или электрический полотенцесушитель, но и здесь вас может ждать разочарование.

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