Отключения света в Одессе 18 февраля: для кого станет «черной» пятница?

Завтра, в пятницу, 18 февраля 2022 года, в Одессе собираются временно обесточить 40 улиц в разных районах города.
Об этом информирует компания «ДТЭК Одесские электросети», на которую ссылается сайт «Блэкаут».
В частности, без света на весь день останутся следующие адреса:
- 1-й Магнитогорский переулок
1, 1/1, 1А, 3
С 08:00 до 17:00;
- 1-й переулок Амундсена
1, 24Б, корп.11, корп.13, корп.2, корп.4, корп.5, 1/, корп.1, корп.12, корп.8, корп.9, 1/11, 1/13, 1/7, 2, корп.6, 2/, корп.3, 2/10А, 2/11А, 2/2, 2/7, 2/8, 2А, 2Б, 2В, 3, корп.7, 3/, 4, 5, 5А, корп.10, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13/, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 17/17А, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 6
С 08:00 до 17:00;
- 1-й переулок Сурикова
1, 2, 2А, 3, 3А, 5, 5А
С 09:00 до 17:00;
- 1-я линия Марии Демченко
30, 38
С 08:00 до 17:00;
- 2-й Магнитогорский переулок
1, 1А, 2, 2А, 2А, 3, 4/11, 5
С 08:00 до 17:00;
- 2-й переулок Амундсена
1, 60А, корп.5, 3, корп.10, 3/, корп.11, корп.8, 3/11а, 3А, 4, корп.6, 4/, корп.13, корп.2, корп.3, корп.4, корп.7, корп.9, 5, корп.1, 5/, 5/13, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 2, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 12
С 08:00 до 17:00;
- 2-й переулок Сурикова
1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, 7
С 09:00 до 17:00;
- 3-й переулок Амундсена
6, корп.12, корп.13, 6/, корп.11, 6/9
С 08:00 до 17:00;
- 6-я линия Марии Демченко
38
С 08:00 до 17:00;
- Академика Вильямса улица
1, 33А, 1Б, 1В, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 4, корп.1, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16/1, 16А, 17, 17А, 17Б, 17В, 1А, 19, 19А, 19Б, 20, 20/, 22, 24, 24Б, 24В, 24Д, 26, 26/, корп.3, корп.6, 26А, 26Б, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30А, 31, 32, 32/1, 32А, 34, 19/1, 2лин, корп.43, 21, 21В, 18
С 08:00 до 17:00;
- Академика Филатова улица
76, 78, 80, 82, 82/, корп.2, 84, 92/, 86, 88, 90, 92, 94
С 09:00 до 17:00;
- Байдарочный переулок
3
С 08:00 до 17:00;
- Водный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 4/, корп.3, корп.6, 4/3, 4/6 А, 4/6Б, 4/6В, 4/6Г, 4/6Д, 4А, 4А, корп.1, 4Б, 3А, 5/, корп.4, 19А, 7А, 17А, 13А, 9А, 11В, 11А, 11Б, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21
С 08:00 до 17:00;
- Дальницкая улица
31, 31А, 37, 37А, 39, 41
С 09:00 до 18:00;
- Дача Ковалевского улица
20, 140А, корп.8, 26, 32, 32А, 33, 34, 34А, 34Б, 37, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41, 41а, 41Б, 42, 42а, 43, 43А, 45, 46, 47, 47А, 48, 48/, корп.1, 48А, 50, 51, 51/, корп.4, 51А, 51В, 52/, корп.2, 52А, 53, 54, 55, 55А, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 61/, корп.3, 61В, 63/, корп.5, 66/, 66А, 68, 69, 70, 72, 73, 73а, 74/, 75, 76, 76Б, 77, 77/, корп.79, 78, 81/, 81м/, корп.43, 81Н, 82, 83/, корп.6, корп.7, 24/, 85, 85/, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 100, 100А, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 119А, 119Б, 122, 124, 126, 126А, 136, 136А, 2, 7/1, 14А, 28, 28Б, 30, 30/, 30А, 30б, 35А, 36, 36А, 39Б, 44, 50А, 58/2, 62А, 63, 64, 67, 69А, 71, 74, 80, корп.15, 81/1, 81/Д, 81/м, 81А/5-, 81А/8-, корп.9, 81Б, 81б/, 81в, 81Г, 81Д, 81д/, корп.27, 81Е, 81Е/, корп.30, 81Ж, 81Ж/, 81К, 83, 89/1, 98, 102а, 110/, 116А, 116Б, 140, 84
С 08:00 до 17:00;
- Лодочный переулок
1, 15А, 3, 4, 5, 5А, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 13Б, 15, 8
С 08:00 до 17:00;
- Магнитогорская улица
1, 2, 3, 1/, корп.1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 4, 2А, 2Б, корп.3, 3/, корп.5, 3/12, 3А, 3В, корп.2, 4А, 20А, 14А, 14/8, 12А, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28
С 08:00 до 17:00;
- Магнитогорский переулок
1В
С 08:00 до 17:00;
- Марии Демченко улица
28, 38Б, 29А, 29Б, 30, 30А, 30Д, 31, 31Б, 32, 29, 32В, 34, 34А, 34Б, 36А, 36Б, корп.2, 38А, 32Б
С 08:00 до 17:00;
- Маршала Бабаджаняна улица
40, 68/, корп.1, 70, 72, 74
С 09:00 до 17:00;
- Маршала Малиновского улица
18В, 18А, 18Б
С 09:00 до 18:00;
- Маршала Малиновского улица
67, 69, 71, 71/, корп.1
С 09:00 до 17:00;
- Маячный переулок
1/, корп.1
С 08:00 до 17:00;
- Минская улица
2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6
С 09:00 до 17:00;
- Николая Гумилева улица
1, 26б, 2, 2А, 3, 4а, 5, 6, 8, 9, 9/А, корп.2, 9б, 10, 11, 12, 13, 13/, корп.1, 13а, 13б, 14, 14а, 1а, корп.1, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21А, 22, 23, 24, 24а, 26, 26А, 14а/
С 08:00 до 17:00
- Ольгиевская улица
1, 3, 5, 5А, 5В, 7
С 08:00 до 17:00;
- переулок Академика Вильямса
2А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 7Б, 3А, 21, 15А, 15Б, 7А, 9А, 8А
С 08:00 до 17:00;
- переулок Амундсена
1, 2, корп.4, 3/, корп.12
С 08:00 до 17:00;
- переулок Павлова
3
С 08:00 до 17:00;
- переулок Панченко
1А, 1Б, 2, корп.1, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 1, корп.4, 4, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 3/
С 08:00 до 17:00;
- Рулевой переулок
1А, 12А, 1, 1/, корп.10, 2А, 3, 3А, 4, 1Б, 4б, 6-, корп.8, 6-8, 10, 10А, 12, 4А
С 08:00 до 17:00;
- Рыбачья Балка улица
1Г, 1Д
С 08:00 до 17:00;
- Садовского улица
1, 47А, 2, 2А, 3, 4, 4/, корп.2, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 14, 14-14А, 14А, 15, 15А, 15Б, 15Б-1, 16, 17, 17А, 1А, 18А, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26А, 27, 27А, 28, 29, 30А, 30Б, 31, 31/А, 31А, 32, 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 47, 18
С 08:00 до 17:00;
- Саксаганского улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 12/, 19А, корп.1, 12А, 6А, 22А, 1Б, 10. 12А, 7А, 25А, 25Б, 1А, 35, 17А, 17Б, 29А, корп.2, 31А, 18А, 16А
С 08:00 до 17:00;
- Светлый переулок
3, 5, 7, 7/, корп.1
С 09:00 до 19:00;
- Сельская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10
С 09:00 до 17:00;
- Солнечная улица
7/, корп.9, 10
С 09:00 до 19:00;
- Сурикова улица
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7А, корп.9, 8А, 4А, 3/, 10А, 5А, 5Б, 3А, 6А, 6Г, 15А, 17, 16/, корп.1, 16А, корп.2, 37А, 35Б, 19А, 19В, 32/, 31А, 22А, 29А, 23А, 28А, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
С 09:00 до 17:00;
- Художника Федорова улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 35, 1А, 8/, корп.4, 8-/7, 8А, 8В, 8Е, 8Ж, 4А, 9/1, 9/2, 9/3, 9А/, 9Б, 9В, 9В, 4Б, 10А, 1/, 37, 5/, 12/, 12А, корп.1, корп.7, 14/, корп.3, корп.5, корп.6, 14А, 5А, корп.2, 16А, 16Б, 6/, 17/, корп.19, 17/Д, 17Б, 17В, 17В, 17Г, 17г-, корп.8, 18/, корп.9, 18/1Б, 18А, 6А, 19/, 19А, 3А, 20/, 20/1, 20/А, 7/, 21/, 7А, 7Б, 10Б
С 08:00 до 17:00;
- Щорса улица
2, 2Б, 2В, 4, 4А
С 09:00 до 17:00;
- Якорный переулок
3, 5
С 08:00 до 17:00.
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