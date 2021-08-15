Отключения света в Одессе 16 августа: от Вильямса до Заболотного

В понедельник, 16 августа, в компании “ДТЭК Одесские электросети” запланировали отключения от электроснабжения некоторых улиц Одессы. Энергетики заранее приносит извинения за доставленные неудобства.
Света не будет по следующим адресам:
Академика Вильямса улица
50а, 50/1, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 502
С 09:00 по 20:00
Академика Заболотного улица
1, 13А
С 08:30 по 17:30
Гагарина проспект
10, 10А
С 09:00 по 19:00
Добровольского проспект
105, 107, 109, 109А, 111
С 08:30 по 17:30
Жолио-Кюри улица
60, 62
С 08:30 по 17:30
Курская улица
167, 167б
С 08:30 по 17:30
Мастерская улица
39, 41, 42, 43, 44, 46, 47
С 08:30 по 17:00
Поселковая улица
25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37
С 09:00 по 17:00
Путьова вулиця
2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 25
С 09:00 по 17:00
Разумовская улица
13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 22а, 27
С 08:30 по 17:00
Самолётная улица
19, 19 А, 32
С 09:00 по 17:00
Средняя улица
1, 2, 7
С 08:30 по 17:00
Шевченко проспект
6/1, 8/2, 6/3, 6/4, 6/10, 6/5, 6/2, 6/7, 6/8, 8/1, 8/12, 6/6
С 09:00 по 19:00
Шефская улица
8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
С 09:00 по 17:00