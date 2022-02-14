Отключения света в Одессе 15 февраля: какие улицы ждет блэкаут во вторник?

Блэкаут в Одессе: кого ждет пятница без света? Завтра, в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Одессе грядет очередной плановый блэкаут – свет энергетики собираются отключить в Малиновском и Приморском районах. ПОДРОБНЕЕ

Блэкаут по-одесски: в чьих домах не будет света 10 февраля Завтра, в четверг, 10 февраля 2022 года, в Одессе снова отключат свет – на этот раз не повезет жителям нескольких сотен домов на более чем 40 улицах. ПОДРОБНЕЕ