Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 15 февраля: какие улицы ждет блэкаут во вторник?

Отключения света в Одессе 15 февраля: какие улицы ждет блэкаут во вторник?

Завтра, во вторник, 15 февраля 2022 года, в Одессе запланированы очередные отключения электричества.

Рецепты

По данным компании ДТЭК «Одесские электросети», на которую ссылается сайт «Блэкаут» 15 февраля будут обесточены дома по таким адресам:

  • Армейская улица

8

С 09:00 по 19:00

  • Волна тупик

7, 7а, 10

С 08:00 по 18:00

  • Клубничный переулок

12, 18

С 08:00 по 18:00

  • Педагогическая улица

20А, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 23/2, 23А, 23Д, 24А, 44, 30б, 30в, корп.6, 32б, 23/, 34А, корп.4, корп.5, корп.8, корп.9, 30а

С 08:00 по 18:00

  • Сегедская улица

13, 15, 15Б, 17

С 09:00 по 19:00

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить