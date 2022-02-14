Отключения света в Одессе 15 февраля: какие улицы ждет блэкаут во вторник?

Завтра, во вторник, 15 февраля 2022 года, в Одессе запланированы очередные отключения электричества.
По данным компании ДТЭК «Одесские электросети», на которую ссылается сайт «Блэкаут» 15 февраля будут обесточены дома по таким адресам:
- Армейская улица
8
С 09:00 по 19:00
- Волна тупик
7, 7а, 10
С 08:00 по 18:00
- Клубничный переулок
12, 18
С 08:00 по 18:00
- Педагогическая улица
20А, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 23/2, 23А, 23Д, 24А, 44, 30б, 30в, корп.6, 32б, 23/, 34А, корп.4, корп.5, корп.8, корп.9, 30а
С 08:00 по 18:00
- Сегедская улица
13, 15, 15Б, 17
С 09:00 по 19:00
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