Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 14 сентября: где не будет электричества

Отключения света в Одессе 14 сентября: где не будет электричества

Завтра, во вторник, 14 сентября, в Одессе из-за плановых работ могут на весь день остаться без электроснабжения жители ряда улиц и переулков.

Об этом информирует сайт «Блэкаут», ссылаясь на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».

В частности, света может не быть по таким адресам:

2-а Лагерна

2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3А, 8/1, 3б, 22, 2В, 2А, 36А, 35А, 26а, 30Б, 28А, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40

С 09:00 по 17:00

Александра Тимошенко улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 18А, 29А, 12А, 2426, 31А, 31Б, 31В, 5А, 15А, 10а, 7А, 35а, 17А, 25-27, 8А, 28а, 19/21

С 09:00 по 17:00

Багрицкого улица

9, 71Б, 24, 24А, 26, 28, 30, 32а, 34, 36, 36А, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 9В, 48А, 48б, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 67Б, 69, 71, 71А, 48

С 09:00 по 17:00

Базарная улица

77, 85

С 08:00 по 20:00

Балковская улица

1, 3/1, 7, 7А, 9, 31

С 09:00 по 18:00

Веры Фигнер улица

1, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 12

С 09:00 по 17:00

Весенняя улица

1, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 9/2, 9А, 11

С 09:00 по 17:00

Генерала Петрова улица

17, 17/2, 19, 21, 23/1, 23/5

С 09:00 по 19:00

Глиняная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2А, 7А, 4А, 8А, 22А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

С 09:00 по 17:00

Зелёная улица

28

С 09:00 по 19:00

Инглези улица

12/3, 14

С 09:00 по 19:00

Кибальчича улица

11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 11а, 19А, 24Б, 20, 21, 22, 24, 25, 27

С 09:00 по 17:00

Космонавтов улица

38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 38а, 62/2, 56А, 56, 58., 62, 66, 68

С 09:00 по 19:00

Кристаловского улица

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 17А, 13а, 1А, 20А, 33А, 31А, 30А, 26А, 29А, 27А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 40

С 09:00 по 17:00

Маршала Малиновского улица

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 42А, 52/1, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

С 09:00 по 17:00

Ольгиевский спуск

С 09:00 по 18:00

Пишоновская улица

19, 21, 25, 26, 30, 22/1, 26/1, 26/2, 24/2, 30/1, 30В, 32, 32/1, 36Б, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 303

С 09:00 по 18:00

Пишоновский переулок

2, 4

С 09:00 по 18:00

Путьова вулиця

22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 24, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 37А

С 09:00 по 18:00

Республиканская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

С 09:00 по 17:00

Скидановская улица

3, 5, 7, 7-11

С 09:00 по 18:00

Софьи Перовской улица

1А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 7а, 3А, 3Б, 1Б, 28А, 24/26, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30

С 09:00 по 17:00

Цветочный переулок

23, 24, 25, 24Б, 27, 24А, 31, 32, 34, 36, 38

С 09:00 по 17:00

Якова Бреуса улица

37, 39, 43а

С 09:00 по 17:00

Напомним также, что 14 сентября произойдет аварийное отключение воды в части Одесского района Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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